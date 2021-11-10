老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

▲原PO老婆買鮮奶，結果買成「牛乳」。（示意圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天老婆說家裡鮮奶快沒了，她又正好會經過超市，順便幫忙買一瓶回來。」一位人夫日前在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，說平常都是他負責買家中鮮奶，這次老婆幫忙採購，結果他一看卻發現買錯了「這瓶不是鮮奶。」貼文引發共鳴，不少人也直呼自己曾經買錯過，「我也不曾留意欸，常拿了就走。」

這位男網友文中表示，老婆買完東西回家後，他就開冰箱打算要拿鮮奶加在咖啡裡，結果卻發現老婆買錯了，便開口「妳買的這瓶不是鮮奶。」這讓女方驚呆「不是鮮奶？它不是寫『真』牛乳嗎？」原PO就解釋「它『真』的是牛乳沒錯，但就不是鮮奶。」老婆就說自己沒有想太多，看到比較便宜就拿了。

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▲牛乳不等於鮮奶，讓許多人也驚呆。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

男網友接著開啟教學模式，「總之，台灣的產品，只要品名是『牛乳』，它一定是調味乳；標示為『鮮奶』、『鮮乳』或『100%生乳』才是鮮奶」，而且通常價格會有明顯差距。

貼文意外爆共鳴，因為許多人也曾買錯過，「我也是買錯，還被唸一頓，重點價格也沒便宜呀」、「原來如此，長知識了～您沒說還真的會買錯」、「我家老爺曾經買過鮮奶豆奶，我拿到整個傻眼」、「我們家是我老公跟公公都曾經（看便宜）就買到牛乳……價差這麽多，都沒想過內容物不可能一樣。」

▲一張圖看懂「鮮乳標章」。（圖／高敏敏營養師提供）

還有網友則是補充，「其實看右下方有寫乳飲品就代表非鮮奶」、「『乳飲品』不是調味乳，如果在日本所有成分調整過的，都會叫乳飲料，低脂、脫脂、加鈣都是所謂的『乳飲料』」、「我習慣看成分標示，這最直接了」、「認鮮奶標籤就好了」、「其實看側面或背面成份表最準，因為鮮乳標章是需要申請的，很多小農品牌都沒有喔（但他們也是真的鮮乳呀）！」