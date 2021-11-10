美官員搭軍機訪台又踩紅線　國台辦：別向台獨發出錯誤訊號

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國聯邦參眾議員昨9日搭乘軍機來台訪問，再次引起陸官方不滿。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10日）表示，我們堅決反對美國和台灣任何形式的官方往來和軍事聯繫，敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報規定，不要向台獨勢力發出錯誤訊號，否則只會給台海和平帶來進一步損害。

據了解，美國海軍一架C-40A行政專機昨（9日）由菲律賓馬尼拉起飛，晚間6時降落松山空軍基地，這架行政專機是由美國國會所申請的專機，本次來台目的是訪問。至今總統府沒有進一步說明，本案經台美雙方協調，並基於尊重訪賓意願，外交部事後將有說明。

朱鳳蓮表示，民進黨當局以美謀獨是注定失敗。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

▲美國總統拜登「反華」政策強硬。（圖／路透）

另外，針對美國務院、國防部發言人表示，美方的一個中國政策不同於中方的一個中國原則？朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣地區在國際上活動，包括與我建交國往來，參與國際組織及其活動等問題 ，都必須按照一個中國原則處理。一個中國原則是中美關係的政治基礎。

朱鳳蓮指出，中美三個聯合公報明確規定，「美方承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」，「美國承認中國立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

朱鳳蓮說，美方所謂「與台灣關係法 」及「六項保證」違背中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤、非法、無效的 ，中方從一開始就堅決反對。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。