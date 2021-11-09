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印尼移工可來台灣了！勞動部：最快本周開放　需打完2劑疫苗

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲限制移工來台，造成國內缺工狀況嚴重。（圖／記者余弦妙攝）

記者閔文昱／綜合報導

現今我國仍禁止移工來台，造成國內嚴重缺工。對此，勞動部為儘速推動移工專案引進計畫，今（9日）下午與印方召開第3次勞工事務工作層級視訊會議，並表示，印方防疫準備工作已就緒，且承諾將嚴格監督印尼仲介公司落實防疫工作執行，將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本周開放引進印尼移工。

勞動部政務次長王安邦今天與印尼勞工部總司長蘇哈多諾（Suhartono）、印尼移工安置保護局本尼局長（Benny Rhamdani）展開會談，主要是針對移工專案引進國外防疫準備工作進行討論，並逐項檢視國外防疫措施，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，該防疫計畫須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、台方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印方提供47家PCR檢驗機構名單、印方承諾將嚴格監督該國仲介公司落實防疫措施等，經由本次會議與印方及台方駐印尼代表處確認均可配合辦理。

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部指出，本次會議雙方主要著重於國外防疫準備工作進行討論。（圖／記者李毓康攝）

勞動部指出，印方為積極恢復移工輸出，於國外防疫準備工作展現高度配合，並已邀請台方駐印尼代表處人員一同前往國外訓練所進行訪視，藉由實地勘察瞭解印方準備工作，因印方承諾可配合台方防疫措施，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。

印尼零付費政策方面，勞動部透露，雙方同意合作加強防疫，優先處理重新開放印尼移工來台議題，落實印尼移工來台前檢疫措施，優先鼓勵移工完整施打疫苗，加強印尼仲介監督管理，杜絕檢測不實造成破口，俟疫情結束再重新討論移工費用議題。

▲▼社會底層,疫情,社會角落,防疫破口,社會問題,強制安置,防疫死角,移工,外籍勞工,非法居留,幽靈人口,無家可歸,失聯,逃跑。（圖／記者周宸亘攝）

▲移工即將開放來台，只要完整接種2劑疫苗即可入境。（圖／記者周宸亘攝）

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良4日表示，專案引入移工分兩階，111年2月14日前移工入台都需要進行集中檢疫，目前衛福部規劃給移工集中檢疫的床位約有1700個床位，等第二階段111年2月15日以後床位會在擴增至2250床，增加約1.5倍，另外也會希望可以爭取擴大到防疫旅館，屆時量也會大增。

另外，蔡孟良也提到，移工可以入境的要件中還有一項是移工必須完整接種2劑新冠肺炎疫苗，而對於疫苗種類的話，只要是WHO認可的6種疫苗皆是這次開放入境的範圍，其中更包含中國的兩款新冠肺炎疫苗。目前WHO認定的疫苗為：輝瑞/BNT、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

據了解，自新冠肺炎疫情爆發以來，流行疫情指揮中心為了因應防疫需求，自去年12月4日起封鎖了國外移工的輸入，後又因國際及國內新冠疫情升溫，為了確保國人健康，自110年5月19日零時起，提升邊境管制強度，只要是未持有我國有效居留證的非本國籍人士就暫緩入境，包含專業外國人與移工，但這也造成台灣勞動力缺口逐漸擴大。

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