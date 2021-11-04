工讀生喝「全糖去冰」布丁珍奶　他看手上無糖茶秒鼻酸：我老了嗎

▲工讀生妹妹喝全糖布丁珍奶。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人愛喝手搖杯，但有多少人能喝下「全糖」的珍珠奶茶？一名男子有感而發地說，公司最近來了大學二年級的工讀生妹妹，他看對方每天都喝手搖飲料，而且鍾愛「全糖去冰」的布丁珍奶，他看了忍不住感嘆「我平常無糖茶加個珍珠就很罪惡了，嗚嗚嗚年輕真好！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，昨天公司訂飲料，那位工讀妹妹也是毫不猶豫地點了全糖珍奶加布丁，「公司一群老人都是烏龍無糖少冰、綠茶無糖去冰、清茶無糖少冰」，清一色的無糖茶中突然蹦出這杯全糖布丁珍奶，簡直是誘人又罪惡的存在。

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▲上了年紀就會改喝無糖。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO透露，工讀妹妹說她平常喝奶茶一定會加布丁跟珍珠，「我有時候還會加椰果，但今天太飽了」，他聽完忍不住一陣鼻酸，果然年輕就是本錢，喝全糖奶茶還能加布丁、珍珠、椰果等配料，完全不擔心糖分和熱量，反觀自己平時喝無糖茶加個珍珠就很罪惡，「看著這杯鮮豔的奶茶忽然覺得心酸酸，是我老了嗎...」。

網友全都超有共鳴地表示，「年輕時也是這樣喝，布丁加珍珠，超飽足滑順的口感，現在也是進入到無糖茶的世界了」、「現在已經邁入溫開水的階段了」、「上了年紀真的沒辦法吃太甜的東西，會頭痛…」、「妹妹好適合做妊娠糖尿檢查，喝糖水那關我真的不行」、「台南螞蟻人的我以前半糖現在微微糖，螞蟻人不能無糖！」