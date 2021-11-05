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買珍奶加料遭拒　他急徵同溫層...網一看全傻眼：別找麻煩

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲你喝飲料喜歡加料嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

許多民眾喝飲料時喜歡嚼東西的口感，喝手搖杯時往往會選擇加料，一名網友日前透露，他喝飲料一定要加很多料，一口奶茶配一口料，可以從中午喝到晚餐前，只是很常會被店員說裝不下，「該怎麼樣讓店員對我們多料族群友善一點？」貼文一出引發討論，「你在點燒仙草？」、「你要不要自己帶碗公」，還有飲料店員表示，「如果我要泡這杯我會很困擾。」

原PO在《Dcard》表示，他買手搖基本一定要點奶茶、珍珠和布丁，看情況再加仙草、椰果、愛玉、杏仁，大小珍珠，有次點珍奶想再加料，告訴店員加兩顆布丁、仙草和椰果，不料被對方拒絕，「大多了裝不下，布丁一顆就好」，椰果也被說下次再加，讓他傻眼發文，「不是有人常分享滿滿料的手搖，店員都不會怎麼樣嗎？該怎麼樣讓店員對多料族群友善一點。」

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大批網友看完紛紛表示，「你是在點燒仙草喔」、「店員真的會困擾不要亂點」、「天天吃這麼甜身體會出事」、「你可以自己帶杯子」、「很常被店員說裝不下了還硬要點...找人家麻煩？」也有多料控力挺，「布丁一定要加兩顆，一顆不夠」、「我不管刨冰、熱仙草、手搖我全都是加料加到爆」。

這篇文也吸引在飲料店工作的網友留言，「你點到裝不下就沒辦法，加料本來就有固定的匙數」、「如果我要泡這杯我會很困擾奶茶的比例要怎麼決定，一般會規定一杯飲品最多只能幾種（料）」、「杯子大小就那樣是要怎麼加爆，到底是喝飲料還是吃料。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard

▲網友發文找同溫層。（圖／翻攝自Dcard）

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