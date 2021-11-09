罕見吐「國小險進特教班」　名醫求學史爆勵志：智商不代表一切

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

柯文哲「智商70」風波，掀起一陣口水戰，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，智商的高低並不代表一切，更自爆在求學路上「以血汗換成績」，甚至在國小時，因為成績差、不擅表達，差點被送進特教班。

謝宗學坦言，國小時成績很差、口齒表達不清晰，導師請爸媽到學校，當著他的面建議「送啟智班（特教班）就讀」，聲稱這樣對他的學習比較有幫助；不過，他並沒有轉學，甚至在六年級的某天，突然茅塞頓開，開啟了積極且勵志的求學奮鬥史。

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他表示，「我忽然領悟到，只要每天念一點書、寫一點參考書，在考前就可以把進度念完，之前都是考前一週才開始趕進度。每天唸書後，之後的段考突然拿到全班第一名，絕大多數的同學和老師都懷疑我作弊。」

國中時期，謝宗學更每天唸到凌晨1點，「心中只有一個念頭，就是要讓嘲笑我的人知道，即使智商不高，還是可以用時間和血汗換取成績上的優勢。腦袋好的人念1次就可以吸收，我花時間念5次、10次總可以了吧？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

後來進到一中，謝宗學逼自己加入演辯社，訓練上台口語表達和演講技巧，即使辯論比賽屢戰屢敗，最後還是練到上台說話的勇氣。而他在第一次大學聯考時失利了，不過他不氣餒，多花1年時間重考，最後如願考上北部醫學系。

他直言，「求學過程中認識很多天才，從沒有人一天到晚把智商掛嘴邊，仍是謙虛、努力完成所有工作。出社會工作後就會知道，智商只是個人能力的一部分，解決問題的能力和待人接物的處事態度才是成功關鍵，誇耀自己智商高或酸別人智商低，只是反應出極度不成熟的處事態度。」

最後，謝宗學也強調，天生智商的高低不代表一切，後面的練習和努力才是重點，即使再怎麼努力也無法超越認真的天才，仍然可以達到某個極致，盼演適當的角色服務人群。