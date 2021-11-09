鄧佳華預告找宜軒！律師826字怒「知道嚴重性嗎？」　萬人讚爆

▲鄧佳華日前表示，這周要找宜軒當面談。（圖／翻攝自鄧佳華、香草姐姐臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅鄧佳華日前預告，本周要到電視台找心儀已久的香草姐姐「宜軒」，造成對方莫大困擾。律師呂秋遠直言，「《跟蹤騷擾防治法》如果在立法院通過，這樣的行為，是可以聲請保護令，甚至能預防性羈押，這位網紅知道事情的嚴重性嗎？」

呂秋遠提到，鄧佳華最近頻頻向女方「告白」，先是拍影片高調示愛，接著揚言去電視台自焚，最後又改口說只是想找她談話，希望對方能把他當成朋友，更自以為感性地說「就算是默默的在旁看著她，我的心至少能得到安撫。」

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然而，種種看似癡情的舉動，在律師眼裡超NG，呂秋遠傻眼表示，「欸，不是啊！《跟蹤騷擾防治法》如果在立法院通過，這樣的行為就是符合所謂的『使人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動』的跟蹤騷擾行為，可以聲請保護令，甚至可以預防性羈押，如果違反保護令，也可以判處3年以下有期徒刑。這位網紅知道事情的嚴重性嗎？」

▲文章掀起熱烈回響。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

他直言，喜歡一個人是好事，但持續不斷以對方不喜歡的方式追求，那就是壞事，「就像現在，只要網路搜尋，這兩個人的名字就會連結在一起，女生願意嗎？他以威脅自焚的方式要求見面，希望默默看著對方就好，女生願意嗎？沒有癡情感動天這種事好嗎？這種行為在未來就是犯法的。」

最後，呂秋遠也喊話，「在未來的意思就是還沒立法，所以立法委員們醒醒好嗎？平均1年有近1萬件這種跟蹤、騷擾行為，對於被害人而言卻無計可施，是不是該有更明確的法律，讓這些自作多情且造成別人困擾的人，受到法律上的制裁，也讓被害人可以有更明確的保障？」

對此，網友們紛紛回應，「這種行為真的讓女方非常害怕跟反感，拜託一些男生醒醒好嗎」、「我是社工師，我支持跟騷法儘速三讀」、「這位網紅行為舉止真的讓人感到很無言」、「香草姊姊真的很衰，被他喜歡到根本倒了八輩子的香草姊姊真的很衰，被他喜歡到根本倒了八輩子的楣」、「超可怕」。