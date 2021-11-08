鄧佳華點名「連結」三上悠亞　AV達人曝現實：一關鍵打死

▲日本AV天后三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）



記者張鈜閔／綜合報導

網紅鄧佳華宣布進軍AV界，甚至點名想跟日本「AV天后」三上悠亞合作，對此AV達人一劍浣春秋提出殘酷關鍵「難度比天還高」。

一劍浣春秋今在部落格「Play no.1」撰文指出，三上悠亞跟一般AV女優截然不同，她每次來台灣都陣仗超大，經紀公司的老闆、經紀人、化妝師以及專屬翻譯，整個團隊自成一個「圓」，外人想靠近插話都很難；工作上老闆青木亮也管很嚴，包括作品內容、合作男優，他沒答應的三上就不會去做「想要直接和三上悠亞偷渡些什麼難如登天」

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一劍浣春秋指出，三上悠亞拍片會花特別多時間溝通內容，被退貨的男優也不少「有些是一開始就不過關，有些合作後就謝謝再聯絡了」，而最關鍵的「外國人」是從來沒有開放過的選項，他最後表示，「如果人家真的有那麼想的話我是絕對祝福築夢踏實，但也要事先說明難度比天還高」。

▲三上悠亞日前萬聖節扮《鬼滅之刃》戀柱。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

連千毅7日召開記者會，表示鄧佳華在網路上的形象，受到SWAG、越南、日本AV廠商的青睞，近期已展開會談，很快就會上鏡頭開拍，目前已安排日文老師「長瀨昆妮」幫鄧佳華補習日文，除了外語能力，他還開始了體能鍛鍊，積極騎單車操肌力、心肺功能。

鄧佳華也表示，「如果是拍SWAG，想跟最紅的女優合拍，若是到日本，希望可以和三上悠亞合作」，正式宣布進軍AV界。

▼鄧佳華宣布將進軍AV界。（圖／記者陳雕文攝）