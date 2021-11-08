聽不清楚的孩子！中市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

▲聽不清楚的孩子！市議員蔡耀頡籲市府重視單側聽損童權益。（圖／市議員蔡耀頡提供）



記者游瓊華／台中報導

單側聽損的孩子，教育不該被犧牲！台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員蔡耀頡表示，根據統計，台中市單側聽損的學生總數為全台之冠，教育部國民及學前教育署於今年已有輔具補助辦法，然市府的申請流程卻慢半拍，且至今還在申請有線輔具耳機，部分耳機甚至比學童身高還長，反而造成危險，致學童受教權益受損。

蔡耀頡提到，龍井區有一位中班幼童申請輔具就讀的私立幼兒園不願協助，自行向國教署申請成功後，事後校方未說明理由就將幼童退學，要求教育局應查辦。副市長令狐榮達回應，將會深入了解排除不當情形。

▲部分耳機甚至比學童身高還長，反而造成危險。（圖／市議員蔡耀頡提供）



蔡耀頡指出，「單側聽損」是指一耳聽力在正常範圍，另一耳則達到聽損範圍，有先天遺傳、產前感染或後天造成。單側聽損較不易被發現，單側聽損兒童常有學業成績低落、注意力不集中及行為社交和情緒上的困難等。

教育局長楊振昇認為，台中市絕對不允許此事發生，將會深入調查個案實際狀況，若確實因為聽障而拒絕入學將依規定開罰；教育局將會立即發公文給各級學校，禁止因為聽損或各種原因拒絕學生入學。