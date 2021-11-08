油漆工懷疑檳榔西施女友偷吃　利剪狂刺頭、頸25刀狠奪命

▲油漆工懷疑女友出軌，在休業的薑母店內刺殺女友致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

油漆工曾姓男子懷疑林姓女友外遇，今年4月間跑到檳榔攤與她理論，不滿林女迴護出軌對象，竟在隔避未營業薑母鴨店失控持預藏剪刀刺殺，讓她頭、頸、腹、腿身中25刀以上倒臥血泊慘死，作案後並警告死者檳榔攤同事「當作沒看到」，檢方依被害家屬請求判處無期徒刑。但桃園地院認為他因感情糾紛所衍生的情殺事件，尚屬一時衝動行為，8日依殺人罪判他有期徒刑15年，可上訴。

▲▼警方尋獲曾男作案用凶器和血褲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方指出，曾男發現林女和其他男人親密合照，今年4月21日跑到她中壢的檳榔攤理論，因爭吵聲過大，遭同事制止後遂拉林女到隔避停業的薑母鴨店談判，爭執過程中，曾男不滿林女迴護出軌對象，憤而持剪刀猛刺至少25刀，導致林女臉頰、肝臟，氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，檢方認為曾手段凶殘；曾男犯案後先到廚房沖水洗掉手上血跡，隨後走出薑母鴨店，並警告出來查看的林女同事陳女「當作沒看到」，要求她保持安靜，隨後駕駛貨車逃逸，並更換身上沾有血跡的外套、褲子，半路棄置在平鎮區草叢中。

判決書指出，曾男與林女是男女朋友，曾長期同居，因懷疑林女與另名男子有曖昧關係，心生不悅，不思理性解決二人感情糾紛，竟選擇以暴力手段發洩其不滿情緒，且針對人體致命要害的頸部、腹部攻擊，力道甚猛，幾將刀刃沒入被害人體內，足見曾男手段兇殘。

曾男在開庭時否認殺人，辯稱只有刺林女左小腿1刀，還說是2人拉扯剪刀時，自己重心不穩跌坐所致，堅稱林女身上「其他傷勢都不是我刺的」，但經檢方調閱監視器和證供詞，在這段期間都沒有看到任何人進入薑母鴨店等情，可認定應係被告1 人所為。



法院審酌，行兇後棄林女於不顧，並有意阻礙他人前往救援，致林女延遲送醫，不僅造成社會秩序動盪、人心不安外，更導致死者家屬天人永隔的悲痛，應嚴予非難；且曾男犯後不知悔改，態度惡劣，迄未與死者家屬協商和解或賠償事宜，但考量他因情感糾紛衝動犯案，今判他有期徒刑15年，可上訴。