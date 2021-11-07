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他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

▲▼義大利男子馬丁（Martin Rabanser）被失蹤24年的親哥哥伊沃刺殺。（圖／翻攝Facebook帳號／Martin Rabanser、Ivo Rabanser）

▲案發當下，馬丁與妻子一起睡在床上。（圖／翻攝Facebook帳號／Martin Rabanser）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利波扎諾省（Bolzano）發生一起駭人事件，35歲居民馬丁（Martin Rabanser）深夜突然痛醒，竟發現有人持刀狂刺自己胸口，忍不住驚恐大喊「你是誰？你想要什麼？」未料，殺手竟表示，他是馬丁失蹤24年的親哥哥伊沃（Ivo Rabanser），還不斷詢問，「你認不出我嗎？」

綜合外媒報導，馬丁當時正與老婆一起睡在床上，被攻擊時沒有認出哥哥。他的妻子試圖阻止時，還被殺手噴辣椒水，逃離現場後立刻通報相關單位。

警方到場後，在廚房找到嫌犯。伊沃接受偵訊時表示，「我對弟弟感到非常憤怒，但我不想殺了他……我可以把他殺了，但我卻選擇去了廚房。」馬丁傷勢嚴重，雖然目前已經脫離險境，但仍在醫院治療中。

▲▼義大利男子馬丁（Martin Rabanser）被失蹤24年的親哥哥伊沃刺殺。（圖／翻攝Facebook帳號／Martin Rabanser、Ivo Rabanser）

▲伊沃多年來都在維洛納露宿街頭，以打零工維生。（圖／翻攝Facebook帳號／Ivo Rabanser）

調查人員指出，兄弟倆的父親於1997年去世後，伊沃人間蒸發，儘管親友四處尋找，消息還登上各大電視頻道，卻始終沒有消息。事實上，現年42歲的嫌犯對父親遺產分配不滿，長年懷恨在心，這天闊別24年返回家鄉，跟蹤弟弟回家後，在附近樹林裡紮營，一直暗中觀察，等待下手時機。

警方追查後發現，伊沃多年來都在家鄉塞爾瓦迪瓦爾加爾德納（Selva di val Garden）以南約200公里的維洛納（Verona）露宿街頭，依靠打零工維生，但因為長時間待在公立圖書館，如今成為一名文學專家。

受害者律師妮可拉（Nicola Nettis）表示，兄弟倆的父親遺產包括馬丁與妻小目前居住的房屋，若對遺產分配有疑慮，「大多數人會透過律師處理這種事情，而不是消失20幾年，然後突然帶著一把獵刀出現。」雖然馬丁幸運逃過死劫，但她仍認為，伊沃應該被起訴殺人未遂罪名。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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