目睹北捷攻擊！推車伯掏剪刀「捅人脖子」討博愛座　照行駛他傻眼

▲原PO目睹捷運攻擊事件。（圖／翻攝自噗浪）

網搜小組／鄺郁庭報導

北捷3日晚間發生攻擊事件！有網友在噗浪發文，說3日晚間他搭捷運經過西門站，一位阿伯上車後就走向博愛座，跟位子上的年輕弟弟爭讓位無果，竟然從推車裡拿出剪刀、往弟弟的脖子刺。原PO通報後，原以為列車會暫停行駛，或是會把阿伯請下車，「但沒有！列車照樣行駛！」讓他對捷運的SOP感到超傻眼。

這位網友3日晚上在噗浪發文「台北捷運攻擊事件」，說當時是晚上10點25分左右，阿伯在西門站上車後，就走向博愛座，位子上則坐著一個年輕的弟弟，阿伯就大聲要求年輕弟起來，但對方沒有理會。阿伯就指著博愛座的牌子說「這是博愛座欸！」年輕弟則是回嘴，眼見小男生沒有要讓位的意思，阿伯竟從推車裡拿出剪刀，要往年輕弟的脖子刺。

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雖然小男生有閃掉沒受傷，但這一幕嚇得該車廂乘客紛紛閃避，「我那時坐三人座，我馬上按鈴通報司機說『現在有攻擊事件！可以請警察或保全來嗎？』。」但司機第一次沒聽到，原PO講了第二次後，捷運剛好到小南門站，這時有個看起來像站務員的上前，手拿對講機並在阿伯面前說話。

▲原PO有投書台北捷運客服信箱，以及台北市單一陳情系統。（圖／翻攝自噗浪）

「我那時跟一小群人有下車，原本以為列車會暫停行駛，或是會把阿伯請下車，但沒有！列車照樣行駛！」原PO傻眼表示，因為他是第一個按鈴通報者，門一開就趕緊下車了。一群人則是在月台上驚恐地看著捷運離開，「我們互視彼此說『這樣的程序是對的嗎？』『萬一列車往中正紀念堂站的時候發生事情怎麼辦？』。」

原PO當時還傻笑「好好笑，我們要再等五分鐘的列車來」，有人則是安慰「沒關係，至少下車是安全的。」不過，事後想一想，他也不禁嘆氣「我明白小南門站是小站，沒有保全或捷運警察或許正常，而阿伯並未成功刺傷弟弟，但這舉動明顯是攻擊行為，那節車廂的人也看到了！」認為北捷對攻擊事件的SOP有問題。

貼文被轉貼到PTT，不少人直喊扯，「不定時炸彈，幫高調」、「看噗浪那邊底下有人說那個阿北不是第一次這樣了，9/20是持水果刀」、「博愛座該更名成搏命座吧」、「他是有什麼特殊身份？不然拿剪刀在捷運上亂揮舞，都不用上銬逮捕移送地檢署嗎」、「真的該廢除博愛座」、「剪刀插脖子真扯，想殺人嗎」、「高調，乘客都嚇死了吧！」