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哭笑不得？台大機械系服觸動網友　讚「眼淚是精髓」：開放全台訂購

▲▼台大機械系系學會系服徵稿結果出爐。（圖／翻攝系學會臉書）

▲台大機械系系學會系服徵稿結果出爐，不少網友跪求販售。（圖／翻攝系學會臉書，下同）

記者許展溢／台北報導

台大機械系學會日前徵求系服設計，結果今（8日）公布在臉書粉絲頁，超簡單線條呈現出哭笑不得的臉龐，吸引超過千人分享、近千留言，不少人敲碗拜託賣給校外人士。有網友留言「那滴眼淚是精髓了」，連知名插畫家聞氫哥都奉勸開放全台訂購。

機械系學會系服徵稿主題不限，以能表達機械系為原則，圖案限定3色以下，正反面同色算2色，圖案線條不宜太過複雜。系服徵稿結果出爐，系學會在臉書公布感謝大家踴躍投票，最後該稿件以52.4%的比例獲得冠軍，接下來會開放訂購系服的表單，歡迎大家踴躍訂購外，大一有繳系學會費者可免費領一件，其他年級有繳系學會費者也有優惠。

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▲▼台大機械系系學會系服徵稿。（圖／翻攝系學會臉書）

▲台大機械系系學會系服徵稿原則是「線條不宜太過複雜」。

眾多網友留言「這是我看過最讚的系服了！在哪能買到呢？」、「那滴眼淚根本是精髓所在了吧⋯⋯」、「校友要怎麼買 拜託!!」、「請問能出嬰兒90的尺寸的民間版嗎」、「可以開放全台訂購嗎」、「恐怕是近期最觸動人心的設計」、「太可愛了！」、「這個該買了！」，連聞氫哥都留言「奉勸貴系所開放全台訂購，不然我跟你沒完」。

系學會留言回覆「感謝大家的熱烈回覆！近日將公布購買表單，請大家持續關注系學會粉專！」。對於受到許多網友讚賞，原創者表示不願意多做說明。台大機械系系學會長沈意軒向《東森新媒體ETtoday》指出，這次投稿大一至大四同學們都可參加，並由系上所有學生票選，自己就是投這一件一票，據了解不少同學認為有好笑又有認真的成分。很多網友跪求也要買一件，沈意軒表示，這部分會再跟系友會討論，系上同學最快則是今年底前就能穿上它。

▲▼台大機械系系學會系服徵稿結果出爐。（圖／翻攝系學會臉書）

▲台大機械系系學會系服徵稿結果出爐貼文超過1千次分享。

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