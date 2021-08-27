臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

▲擁有65萬粉絲的人氣圖文畫家「聞氫哥」，近日各大粉專又開始點名他來神回覆。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

人氣圖文畫家「聞氫哥」以黑色幽默的圖文風格走紅，目前擁有65萬位粉絲追蹤，近日臉書掀起一波「聞氫哥之亂」，各大粉絲團紛紛發文tag聞氫哥來留言，聞氫哥也不負眾望的神回，往往留言按讚數比發文還要多。這現象也不禁令人好奇聞氫哥的真面目為何？其實早在2年前聞氫哥就在直播中亮相，是一位有鬍子的型男。

時常用插畫說出小人物心聲的聞氫哥，近日被各大臉書粉專點名留言，打開臉書從卡提諾狂新聞「抱歉剛起床 怎麼醒來發現聞氫哥 取代維基百科了？」、商業周刊「 聞氫哥 ，商業周刊好想專訪您，給約嗎？ #誠懇的眼神」，就連藝人可藍、486先生也加入行列，紛紛發文點名聞氫哥來留言。

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▲▼許多粉絲團紛紛發文點名聞氫哥來留言。（圖／翻攝臉書）

根據了解，聞氫哥本身是位媒體電腦資訊人員，平面設計出身的他，曾經沒日沒夜的加班，但加班費卻少的可憐，也因此他的插畫總是能畫出上班族心中的痛，他的插畫也因此大受歡迎，還被出版社看上集結出書。

▲聞氫哥本人曾經在直播中直接作畫。（圖／翻攝臉書）

許多粉絲好奇，用插圖當頭貼的聞氫哥本尊是什麼樣子？其實聞氫哥2年前曾在他臉書粉專直播現場畫圖，鏡頭上的他穿著時髦、留著鬍子，還有著磁性嗓音、慵懶眼神，跟時下普羅大眾的型男形象相去不遠。