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社會 社會焦點 保障人權

騙女店員「廁所有蛇」　男亮槍搜刮現金+彩券下場出爐

▲台彩,刮刮樂,威力彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲男子持槍搶彩券行，搜刮刮刮樂彩券，結果還沒離開就被逮。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

化工廠李姓工人因負債入不敷出，竟偷別人的車牌掛在自己機車上，再持空氣手槍前往苗栗某彩券行，以「廁所有蛇」騙女店員、趁機攻擊並綑綁雙手，搜刮店內現金及彩券。結果，女老闆透過遠端監視器發現立刻報警，李男也當場遭警方逮獲。台中高分院審結，依攜凶器強盜罪判他7年2月。全案仍可上訴。

苗栗李姓男子在某化工廠上班，竟因為負債入不敷出，打算行搶頭份一家彩券行，今年1月7日先偷取別人的機車車牌，並懸掛在自己機車上。8日下午2點多，李男攜帶一把BB彈空氣手槍，用抹布包覆放在上衣口袋內，走進該家彩券行。

李男跟劉姓女店員佯稱借廁所，接著告知「廁所有蛇」，趁劉女進入廁所查看時，用不詳方式攻擊她後頸導致雙膝跪地。他再亮出空氣手槍，命令劉女雙手後伸，併用束帶將雙手綑綁，同時命令她不得離開廁所。

李男立刻走到店裡櫃台，拿走28800元現金，以及300元至4000元不等面額刮刮樂及賓果彩券共83張。殊不知楊姓老闆娘透過遠端監視器發現後，立刻報警。警方火速趕到現場，當場逮捕李男，依強盜等罪嫌送辦。

李男雖坦承坦承犯行，但否認攜帶凶器，辯稱該把槍是空氣玩具槍，沒有殺傷力。他只有跟劉女說「我有帶槍在身上」，沒拿出來用也沒有敲打劉女。

法官審理後認為，該把空氣手槍經測試後雖沒有殺傷力，但槍托底座部分為金屬材質，質地堅硬，且總重近1公斤，如果敲擊人身仍有致傷等危險性，已屬凶器，最後依稀凶器強盜罪判他7年2月徒刑。

李男不服上訴，表示已請妹妹跟被害人達成和解，認為判太重，希望法官從輕量刑。但法官認為原審妥適，其所犯攜凶器強盜罪刑度為7年以上15年以下，依辯護人提出「司法院量刑趨勢系統」查詢資料建議量刑區間為7年至8年，對比原審刑度已屬低度刑，最後駁回上訴。全案仍可上訴。

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