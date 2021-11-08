好落漆！「最美區間車」未滿一年就漏水　台鐵：徹查所有車型

▲台鐵「最美區間車」今傳出漏水，經檢測後為冷凝水無法排除。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

今年四月正式啟航，素有「最美區間車」的台鐵900型電聯車今天（11/8）上午傳出車廂車頂漏水，涓涓細流順著回風口流到車內。經過徹查，台鐵局表示，已經會同製造商現代樂鐵公司技術人員進行檢查，發現是車箱空調機集水盤排水孔堵塞，造成冷凝水無法排出，對此，台鐵已要求車商立即檢查所有900型車輛空調機集水盤排水口，不得再阻塞，同時提出專案報告改善。

台鐵EMU900電聯車今年四月才剛投入運輸，未料今天便傳出1142次區間車內部漏水，外頭下大雨，列車內部也出現瀑布。台鐵機務處處長陳詩本第一時間表示，車輛已於上午11時許返回到樹林機務段，發現車廂回風口確實有漏水情形，預計將拆解該車廂空調機，確認究竟是雨水滲水或冷凝水排水不良所致。

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經過徹查，台鐵表示，接獲通報後已經將該編組換下，並會同製造商現代樂鐵公司技術人員進行檢查，確認該車廂及水密均無問題，代表漏水現象並非車外雨水滲入所致。台鐵隨即拆卸空調機後發現，主要漏水原因為空調機蒸發器集水盤排水孔堵塞，造成冷凝水無法排出，當車輛搖晃時，冷凝水便溢出到車廂回風口後流到車廂內。

台鐵表示，已經要求車商應立即檢查所有900型車輛空調機集水盤排水口，要求不得再發生阻塞，同時需提出專案報告改善。台鐵將密切檢驗該車型，不容類似情形再發生。

▲台鐵要求車商立即檢查所有EMU900型電聯車集水盤排水口。（圖／記者呂佳賢攝）