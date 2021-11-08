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OL聚餐喝醉！色老闆扶她上小黃　「上下移動摸透」下場曝

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲從事食品批發的林姓負責人，利用公司員工聚餐機會，見女職員喝醉性侵得稱。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣！林男為食品批發公司負責人，利用帶員工到東區韓式餐廳聚餐之際，見已婚女職員不勝酒力，假藉當護花使者，卻在計程車上以手指性侵女員工，並親吻及伸手撫摸胸部，更抓起女方癱軟的手撫摸自己生殖器。全案被依妨害性自主起訴，林男仍否認犯行，士林地院審結依乘機性交罪，處有期徒刑3年6月。

開立2家公司的林男，在去年9月間晚上前往東區某韓式餐廳參加員工聚餐，大夥一路喝到晚間10時許，林見身材曼妙的女員工小君（化名）因酒醉意識不清，便提議自己護送小君返家，並攙扶小君上計程車。

上車後，小君因酒醉上半身右側臥倒在林男的大腿上，林男竟起色心，在計程車行進間，利用小君不能抵抗的情況下，伸手進去上衣、胸罩內撫摸小君胸部，再從小君後背處伸手進入她內褲，以手指插入陰道抽動數下，並親吻嘴唇，更握住小君手碰觸他的生殖器，小君驚醒努力將手移開，林仍持續不停止。

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲人妻遭老闆指侵得逞。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

小君後來向丈夫哭訴，也傳訊質問林，林不斷向她求諒解，但小君仍選擇在隔天上班時間離職，在家人陪同下提出勇氣對林男提告。審理時，林男承認利用小君酒醉伸手撫摸胸部，卻辯稱沒有親吻、抓小君的手觸碰生殖器及指侵。

小君出庭時，聲淚俱下回憶當天狀況，並向法官表示，自己在林男公司任職近4年，彼此相處融洽，也沒有結怨，對於老闆行為感到相當意外。

法官就林男承認部分，勘驗道路監視器影像、DNA鑑定報告佐證，已可認定真實；就否認犯罪部分，認2人無仇鬩糾紛，加上小君同事出庭作證，並無誣陷林男動機。

合議庭認林男為小君雇主，利用員工餐後酒醉不能抵抗的狀態猥褻得逞，造成小君身心傷害，迄今未取得諒解，依乘機性交罪判他有期徒刑3年6月。

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