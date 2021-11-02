陸共富推產業前進中西部及東北　經開區汰換考核對外開放佔30％

▲大陸商務部提出國家經濟技術開發區考核新辦法。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（2）日提出國家級經濟技術開發區新考核評價辦法，在推動「共同富裕」大方針下，要促進國家級經開區協同發展，推動產業向中西部和東北地區轉移。此外，大陸目前共有230座國家級經開區，未來將加大降級力度，以退促改，強化倒逼機制，同時，最新考核標準也明確，對外開放將佔比30％。

▲位於河南鄭州的國家級經開區。（圖／CFP）

這份《考核評價辦法（2021年版）》包含對外開放、科技創新、綠色發展、統籌協調和發展質量設置等五大類一級指標及30項二級指標。其中，「對外開放」一級指標包括實際使用外資金額、進出口總額以及相關佔比、增速等7項二級指標，賦予30%權重，主要評價利用外資、對外貿易等情況，引導國家級經開區發揮開放平台作用，發展開放型經濟。

至於「科技創新」一級指標包括企業研究與試驗發展（R&D）經費投入強度、省級及以上研發機構數量、高新技術企業數量等6項二級指標，賦予15%權重；「綠色發展」一級指標包括規模以上工業單位增加值能耗和二氧化碳排放量、園區二氧化碳排放量增長率等5項二級指標，賦予15%權重；「統籌協調」一級指標包括城鎮新增就業人數、合作共建園區數量等4項二級指標，賦予10%權重；「發展質量」包括單位土地園區地區生產總值產出強度、一定規模製造業企業數量、上市企業數量、稅收收入佔所在地級市稅收收入比重、土地開發利用率等8項二級指標，賦予30%權重。

▲湖北武漢經開區。（圖／CFP）

對於國家級經開區的強化管理措施，大陸商務部外資司副司長朱冰表示，連續三年內有兩次進入地區（按東部地區、中部地區、西部地區劃分）最後5名的納入降級備選名單，商務部將依兩次考核平均得分情況分地區研提降級建議名單，報國務院批准後退出國家級經開區序列；自退出國家級經開區序列公布後兩年內，相關省（區、市）原則上不得推薦省級開發區升級。

數據顯示，大陸國務院1984年起批准在沿海12城市設立首批14座國家級經開區，至今已有230座國家級經開區，遍布31個省（區、市），含東部地區112座、中部地區68座及西部地區50座。

