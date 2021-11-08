春節檢疫10+4　趙少康：腦筋有洞！回來幹嘛？

▲趙少康談防疫旅館不足問題。（圖／翻攝趙少康臉書直播）



記者黃巈禾／台北報導

中央力拚年底3.4萬房檢疫量能，但春節返鄉粗估多達4萬，防疫旅館數不足。指揮中心為此調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，後4天可返家檢疫，而印度、英國、緬甸自11月6日起從「重點高風險國家移除」，所有入境旅皆遵照「10+4」。對此，中廣董事長趙少康批評指揮中心「他們腦筋有洞嘛！」

趙少康今（8日）召開記者會談防疫旅館不足的問題。他指出，9月1日至11月7日境外移入的國家，美國有81人、印尼53人、菲律賓30人、緬甸29人、馬來西亞21人，還有其他國家各位數的，境外移入最多的國家是美國，從中國大陸進來的0人，指揮中心到底有沒有根據事實判斷，不敢得罪美國嘛！

趙少康提到，春節返台以台商為大宗，現在防疫旅館不足，外國人、外籍勞工都進不來，台灣現在缺工缺得要死，不管是公共工程、私人工程、家庭看護都非常缺，但防疫旅館和集中檢疫所不夠，不讓這些外籍勞工進來。

趙少康提及，官方起初說有3.5萬人進來，後來改口4萬，他覺得不只，去年都有3.1萬人，今年會只有4萬嗎？防疫旅館才2.6萬間，加上集中檢疫所，大概3.1萬間，差這1萬間差很多，因為防疫旅館不夠，指揮中心提「10+4」，「10+4」有什麼用？根本解決不了問題。

趙少康認為，2月1日是春節，1月31日是除夕，假如訂了1個旅館，從1月15日起住14天，到1月29日出旅館，1月31日回家過除夕，代表最晚1月15日要訂防疫旅館，現在指揮中心改成住防疫旅館10天，1月15日住進去，1月25日離開，剩下5天給誰？住進去的人10天過後，年都過完了才能出來，那回來幹嘛？「他們腦筋有洞嘛！這是算術，不是微積分，這是最簡單的算術」。