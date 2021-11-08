橘子太酸！　他放地上「來回滾3次」後驚呆：變甜了

▲橘子富含豐富的維他命C，是天然的美容護膚珍品。（圖／Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

現在正值橘子盛產季節，不過剛上市的橘子通常較為偏酸。即有一名網友表示，他買了一袋橘子回家，但因為實在太酸了，就嘗試著把橘子放在地上滾一滾，沒想到真的有變甜，讓他直呼超神奇。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享表示，買了一袋約莫十顆的橘子，沒想到連續剝了兩顆都酸到讓人皺眉，就沒人願意再去動橘子，隔天公司同事得知此事後，就建議原PO可以把橘子放在地上滾幾次，會比較甜一點。

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半信半疑的原PO回到家後決定嘗試，來回滾了三趟，「不知道是否是湊巧，結果真的變甜了誒，雖然不是到甜蜜蜜那種，但確實比較昨天好吃、有甜味了，昨晚吃了兩顆就沒人敢吃的橘子今天就剩三顆了，結果全家真的都把橘子滾來滾去之後、都覺得很神奇。」

▲原PO分享把橘子放在地上滾真的有變甜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出網友們也紛紛留言表示，「我吃橘子之前都要先玩拋接遊戲，這是真的」、「小時候有聽說過這種事」、「比較好奇是什麼原理？」、「好神奇」。

日本電視節目《新！生活好吃驚》就曾經分享過，想讓橘子變甜，可以準備一鍋約攝氏40度的熱水，將整顆沒剝皮的橘子泡在熱水裡10分鐘，如此一來會讓橘子果肉內的「檸檬酸」被熱水分解，酸味被分解掉後橘子的甜味就會比較突出。

如果想讓橘子吃起來口感更好，泡過熱水的橘子可以再泡進冰水或冷水裡，藉由熱脹冷縮的方式，在剝皮時能輕易地把橘子果肉表面的白絲去除，吃起來會更爽口滑嫩。