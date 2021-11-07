重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

▲張姓騎士因多次壓車過彎，又未停車受檢，被警方開出2張違規，吊銷6個月駕照。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗大湖分局在今年6月間，在獅潭鄉台3線118.3公里發現多次「側掛過彎」壓車的張姓重機騎士，沒想到數次鳴警笛、喇叭示意都遭張男無視，事後警方以行車紀錄器影像逕行舉發，開立危險駕車、拒絕稽查2張罰單，裁罰3萬8千元、吊扣機車執照6個月。張男不服打行政訴訟官司，法官則認為無危險駕車之因，也就無違規拒絕接檢的逃逸之果，判決撤銷2罰單。

大湖警方表示，年6月14日上午7點24分，員警在獅潭鄉台3線118.3公里處，發現騎乘重機的張男未依規定安裝照後鏡，還多次壓車而過，巡邏員警一路尾隨鳴笛及按鳴喇叭，示意停車，一度最近只距離了5公尺，但都遭張男無視，最後利用過彎優勢甩開警車，加速離去。

事後警方依行車紀錄器影像，以違反道路交通管理處罰條例「以危險方式在道路上駕車」、「違反處罰條例之行為，拒絕接受稽查而逃逸」，逕行開出2張罰單，經苗栗監理站裁罰3萬8000元，並吊扣機、汽車牌照6個月。

張男不服提起行政訴訟，否認有危險駕駛，亦無拒絕停車接受稽查而逃逸之違規行為，也因風切聲及環境噪音，又專注於路況，才聽不見後方警車鳴笛聲，聲明撤銷監理單位的處分。

▲法官勘驗行車紀錄器，認為張男並無危險駕車情事，因此也無拒絕接受稽查逃逸，判撤除2張罰單。

監理站則主張，且該路段限速60公里，員警認張男危險駕車，前後鳴笛、按喇叭示警達1分鐘之久，但騎士仍未停下且加速駛離，自有處罰之必要。

法官勘驗影片，認為張男雖有壓車過彎，但目前並無法規限制一般民眾不得於道路上使用該方式過彎，而壓車過彎是否屬危險駕駛，仍應整體綜合考量而認定，無法單以壓車過彎就認定屬於危險駕駛。

法官認為，張男並無蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等之交通安全高度危害程度，即使壓車過彎但都能繼續維持在車道上，屬正常、穩定操控。至於逃逸拒絕受檢部份，法官認為，既然難以認定張男有危險駕車之因，自然就無拒絕接受稽查逃逸的果，因此判決撤銷2罰單，全案仍可上訴。

大湖警分局副分局長郭朝文則說，待收到判決書後，再研議是否上訴。

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