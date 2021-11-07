　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

▲重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「沒不行」2單全撤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張姓騎士因多次壓車過彎，又未停車受檢，被警方開出2張違規，吊銷6個月駕照。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗大湖分局在今年6月間，在獅潭鄉台3線118.3公里發現多次「側掛過彎」壓車的張姓重機騎士，沒想到數次鳴警笛、喇叭示意都遭張男無視，事後警方以行車紀錄器影像逕行舉發，開立危險駕車、拒絕稽查2張罰單，裁罰3萬8千元、吊扣機車執照6個月。張男不服打行政訴訟官司，法官則認為無危險駕車之因，也就無違規拒絕接檢的逃逸之果，判決撤銷2罰單。

大湖警方表示，年6月14日上午7點24分，員警在獅潭鄉台3線118.3公里處，發現騎乘重機的張男未依規定安裝照後鏡，還多次壓車而過，巡邏員警一路尾隨鳴笛及按鳴喇叭，示意停車，一度最近只距離了5公尺，但都遭張男無視，最後利用過彎優勢甩開警車，加速離去。

事後警方依行車紀錄器影像，以違反道路交通管理處罰條例「以危險方式在道路上駕車」、「違反處罰條例之行為，拒絕接受稽查而逃逸」，逕行開出2張罰單，經苗栗監理站裁罰3萬8000元，並吊扣機、汽車牌照6個月。

張男不服提起行政訴訟，否認有危險駕駛，亦無拒絕停車接受稽查而逃逸之違規行為，也因風切聲及環境噪音，又專注於路況，才聽不見後方警車鳴笛聲，聲明撤銷監理單位的處分。

▲重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「沒不行」2單全撤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲法官勘驗行車紀錄器，認為張男並無危險駕車情事，因此也無拒絕接受稽查逃逸，判撤除2張罰單。

監理站則主張，且該路段限速60公里，員警認張男危險駕車，前後鳴笛、按喇叭示警達1分鐘之久，但騎士仍未停下且加速駛離，自有處罰之必要。

法官勘驗影片，認為張男雖有壓車過彎，但目前並無法規限制一般民眾不得於道路上使用該方式過彎，而壓車過彎是否屬危險駕駛，仍應整體綜合考量而認定，無法單以壓車過彎就認定屬於危險駕駛。

法官認為，張男並無蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等之交通安全高度危害程度，即使壓車過彎但都能繼續維持在車道上，屬正常、穩定操控。至於逃逸拒絕受檢部份，法官認為，既然難以認定張男有危險駕車之因，自然就無拒絕接受稽查逃逸的果，因此判決撤銷2罰單，全案仍可上訴。

大湖警分局副分局長郭朝文則說，待收到判決書後，再研議是否上訴。

►2歲童只剩遺骨、尿布　高大成曝「虐童特徵」驗屍要追3大關鍵

►新竹不孕治療全台第3高「竹科人過半」　工程師拚當爹媽：看CP值

►竹科夫妻拚生娃！不孕求診數偏多　醫師曝關鍵因素

►白骨2歲童「走失」！一句入土為安　3小時後他淚崩：孩子死了

ET快訊
英「金槍不倒」病例創新高！　90歲阿公也求救
鐵粉過世！男星牽手送行　「妳是我最驕傲學生」
好市多小熊「背心分2色」？　真實原因曝：長知識了
「即期AZ」施打對象曝！　11月底要打完
砍殺男友「走廊都是血」　33歲女遭收押
重機「壓車過彎」遭吊照重罰3萬8　法官逆轉判免罰
小情侶「全裸陳屍摩鐵」　媽見18歲愛女放聲痛哭
勇兔為《黑澀會》沒念完高中　後悔嘆：不知未來在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

「媽媽不讓我出門打棒球」　11歲童負氣站陽台外被救回

菜刀砍男友辯保命「他要悶死我」　恍惚女殺人未遂收押

重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

高雄摩鐵全裸雙屍！親友悲痛認屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

詐團自稱人壽經理、北市刑大員警要個資　南投婦報警拆穿

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害+妨害自由

母控幼教師對聽障生打3下耳光　真相逆轉！女師不起訴恢復教職

騙女店員「廁所有蛇」　男亮槍搜刮現金+彩券下場出爐

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

「媽媽不讓我出門打棒球」　11歲童負氣站陽台外被救回

菜刀砍男友辯保命「他要悶死我」　恍惚女殺人未遂收押

重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

高雄摩鐵全裸雙屍！親友悲痛認屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

詐團自稱人壽經理、北市刑大員警要個資　南投婦報警拆穿

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害+妨害自由

母控幼教師對聽障生打3下耳光　真相逆轉！女師不起訴恢復教職

騙女店員「廁所有蛇」　男亮槍搜刮現金+彩券下場出爐

老公偷偷貸款沒有說　人妻抓包「沒勇氣問」整晚失眠！網全傻眼

王柏融成功續留火腿　曾總：最好的結果

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

全聯串起頭前重劃區...「相隔600m」再開一間！預計完工時間曝光

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

兄妹政治理念天差地別　黃偉哲10字總結

兄弟最後一檔主體日要K歌　11日起全面購票無梅花座

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

社會熱門新聞

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　警追「關鍵訪客」身分

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

刺警學霸觀落陰性格大變　學長曝：被女鬼纏住

即／高雄摩鐵雙屍案　「2組神秘訪客」曝

正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

快訊／雲林「11月大男嬰」遭保母摔傷！命危搶救中

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

高雄摩鐵全裸雙屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

台北男遭女友猛砍！警跟著血腳印找人

溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

更多熱門

相關新聞

「0.77版拓海」下場曝　狂歡喝到天亮「很清醒」

「0.77版拓海」下場曝　狂歡喝到天亮「很清醒」

高雄市一名高姓男子（21歲）今天凌晨駕車行經一路路口左轉時，疑似車速過快，擦撞路邊燈柱和汽機車後翻覆，整台車四腳朝天，警、消獲報趕到，高男已自行脫困爬出車外，所幸僅有手腳擦挫傷，送醫後沒有大礙；警方發現高男身上飄出酒味，經酒測後酒測值為0.77毫克。

MV AGUSTA打造311輛親筆簽名重機

MV AGUSTA打造311輛親筆簽名重機

15萬就能買「高CP黃牌重機」

15萬就能買「高CP黃牌重機」

杜卡迪「高端重機」標配蠍子管

杜卡迪「高端重機」標配蠍子管

YAMAHA「XSR900」時隔5年大改款

YAMAHA「XSR900」時隔5年大改款

關鍵字：

壓車重機過彎賽車

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面