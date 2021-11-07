林靜儀征戰中二！辦公室設在「陳柏惟烏日辦公室」　理由曝光

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市第2區立委補選將在2022年1月9日舉行，而民進黨則派出前立委林靜儀參選，她也表示，「競選辦公室將直接選在陳柏惟過去在烏日的辦公室，讓要找我們的民眾可以找得到，也不用再花時間去找地方。」

▲林靜儀將征戰台中第2選區立委補選。（圖／記者李忠憲翻攝）

林靜儀表示，「相信過去一些民眾可能會因為地方勢力，讓很多人不敢多說話、受了委屈也不敢講，或是迫於壓力他們只好接受，對於他們面對這些不公平的狀況，我想藉由接下來的選舉的解釋或地方文化改變，可以讓這些不公平的事能夠慢慢改變，也可以讓民眾不會害怕 ，不用因為政治或者其他組織勢力，讓受到委屈的民眾不敢出來聲張他們的權利。」

林靜儀提到，「我們很感謝林佳龍部長願意擔任主任委員，而柏惟委員願意擔任總幹事，接下來團隊不管是民進黨地方立法委員、議員，基進在這的辦公室都會在這邊。」而被問及為什麼會找林佳龍來擔任主任委員，林靜儀則表示，「林佳龍是我們的前市長，過去經營台中這麼久 ，所以他是最了解我們台中的人。」

此外，被問及競選辦公室將在設在何處，林靜儀則回應，「因為競選時間很短，所以我們競選辦公室就直接選在柏惟委員過去在烏日的辦公室，這樣在最短的時間內，可以讓要找我們的民眾能找得到，也不用再花時間去找地方。」