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王浩宇去高雄參選真正原因？　PO照「和她同框」狂放閃

▲▼王浩宇去高雄參選真正原因？　PO照「和她同框」狂放閃。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇6日晚間和三民區正妹議員鄭孟洳共進晚餐，網友羨慕。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者張靖榕／綜合報導

桃園市前議員王浩宇被罷免後，10月底已遷籍搬到高雄，投入2022年民進黨高雄三民區市議員出選，不過6日晚間接連發布的2則貼文附照片，都出現同黨三民區正妹議員鄭孟洳，而且還都是「男友視角」。網友紛紛留言，「到高雄市真心想參選」？

王浩宇今年一月成為台灣史上首位被罷免的直轄市議員後，依規定4年內不得為同一公職人員候選人，儘管他先前透露接到通知，2022仍可在桃園其他選區參選，但仍決定南下高雄打拚。

▲▼王浩宇去高雄參選真正原因？　PO照「和她同框」狂放閃。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇加碼PO同框照，「晚上去哪玩」？（圖／翻攝王浩宇臉書）

結果王浩宇6日在臉書先貼出一張在印度餐廳吃飯的照片，「晚餐，吃印度料理嗎」，附圖放送鄭孟洳的低頭微笑美照，立刻讓網友歪樓「到高雄是真心想參選嗎」、「你是不是想追人家？也好啦，這樣夫妻一起服務斯民區」、「拉仇恨值」、「*浩宇真正到高雄參選的原因*」、「你想幹嘛？放開那個女孩！」

一個小時候王浩宇更公開和鄭孟洳的合照，「晚上去哪玩」？吸引更多網友留言，「我可以按怒嗎！一直閃光」、「在一起，在一起」、「參選不是主要目的，陪美人拜票才是首要任務。」

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