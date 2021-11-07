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社會 社會焦點 保障人權

20歲、18歲情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　追「關鍵訪客」身分

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市鼓山區一間汽車旅館驚傳雙屍命案，20歲洪姓男子和18歲黃姓女友被發現全裸陳屍浴缸。警方在現場發現可疑白色粉末，初步判斷兩人疑吸毒過量身亡。警方調閱監視器發現，曾有訪客來找情侶，將追查這名關鍵人士身分，釐清案情。

初步了解，這對情侶是在6日凌晨1時投宿，理應該在中午退房，可是到了下午1時都無動靜。而房務人員打電話也未獲回應，因此拿備用鑰匙開門，赫然驚見他們陳屍浴缸。

▼警方在摩鐵房間發現疑似毒品的白色粉末和K盤。。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方在房間桌上發現一個夾鏈袋，有可疑白色粉末和疑似用來吸毒的「K盤」，初步判斷兩人疑吸毒過量身亡。據了解，洪男父親在確認身分時，向警方表示有見過黃女，確認兩人情侶的關係。黃女的姊姊則不確定妹妹是否與洪男交往，不願多談。

警方調查，摩鐵的房間沒有外力介入的痕跡，初步排除他殺的嫌疑，至於兩人的詳細死因將再呈報檢察官相驗。

而警方在現場找到洪男和一名40歲女子的身分證，一度傳出是「姊弟戀」，後來才知該證件是黃女媽媽所有，懷疑是黃女拿媽媽身分證開房。警方調閱監視器發現，有一名訪客當天凌晨曾來找情侶，正在釐清該人士身分。

▼摩鐵驚傳雙屍命案。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鼓山一間汽車旅館傳出一對情侶裸體陳屍浴缸 。（圖／記者吳世龍攝）

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