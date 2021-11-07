大腿被手掌緊貼！正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

▲正妹搭客運遭猥褻，崩潰錄影逮人，判決結果近日出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

基隆林姓男子搭乘客運前往台北，而他見到鄰座女子小花（化名）長相貌美，竟起了色心，左手先是放在對方右大腿上，左手肘更是有意無意碰觸對方私密處。小花當下被林男舉動嚇壞不敢吭聲，只好拿手機錄影存證，等到到站後才趕緊向司機求救報警逮人。法院審理後，林男被依強制猥褻罪嫌判刑5個月。

判決指出，事發當時客運行經國道1號八堵交流道附近路段，而林男見到小花坐在一旁便起了色心，隨即利用小花因座位靠窗不易移動，且座位狹小呼救不易的情況下，先是將左手放在小花右大腿上，並還手指磨蹭，左手肘更不時觸碰到小花私密處，時間長達15至20分鐘之久。

過程中，小花曾試圖撥開林男的手，但林男卻不肯罷手，持續用手猥褻，小花嚇得不敢呼救，只好拿出手機錄影存證，直到客運到站後，她才趕緊向司機反應，並報警逮人。

不過，林男否認犯行，辯稱是車子搖晃才不小心碰到小花。對此，法官在審理時勘驗小花的影片發現，林男分別用手掌、手指、手臂觸碰小花大腿，且其左手肘關節部位非常接近小花大腿間的私密部位，可見他猥褻小花的動作多變，且精準放在小花右大腿的敏感部位，難以想像是因睡著而車子晃動之下的吳一是動作。

法官審理後認定林男犯行，最終依強制猥褻罪嫌判他5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。全案可上訴。