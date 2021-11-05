東森自然美　驚豔進博會

記者趙禕/上海報導

從2018年舉辦首屆中國國際進口博覽會開始，已經連續三屆參展進博會的東森自然美集團，今年再次以「護膚走入未來」為主題精彩亮相進博會，同時還攜手合作夥伴東森ecL及香港草莓網，要把最好的產品和品牌形象呈現給所有的消費者。



▲▼東森自然美在本屆進博會上以結合科技與美容主題吸引眾多參展商和採購商的目光。（圖／記者趙禕攝）



位在上海國家會展中心6.1號展館的東森自然美展台，展位面積達到500平方米，是去年展位的三倍，展台搭建了一個360°立柱式環繞立體螢幕的科技美容之樹，象徵星雲倒流，開啟產品時光隧道；代表東森自然美產品結合未來科技趨勢發展品牌，進行了一系列全面升級。以自然美容出發，為科技美容賦能，做出科技感和未來感視覺效果，帶來一場觀感一體的沉浸式饕餮盛宴，在展會上吸引了眾多參展商和採購商的目光。



▲東森自然美向專業採購商呈現精彩的產品和品牌形象。（圖／記者趙禕攝）

今年慶祝品牌創立50週年的東森自然美，在香港上市20年、在中國大陸發展也30年了，目前在全球有1297個門店及專櫃，並且在海峽兩岸設立了研發中心和生產基地，自主研發生產專業產品；累積了1千多萬名顧客的臨床肌膚案例，充份具備定制專屬解決皮膚問題的美膚方案。近年來又開創科技護膚品牌Bio up法妮迪，滿足85及90後輕奢時尚的護膚顧客需求；並且引進韓國電商品牌The Pure Lotus，提供獨有濟州島認證原料純正天然的養護產品。

在本屆進博會上，除了向專業的採購商們展示最新的系列產品之外，也透過高科技的專業儀器和經過嚴格的專業技師現場操作，讓採購商們現場體驗相關產品的功效。



▲▼東森自然美讓採購商們現場體驗相關產品的功效。（圖／記者趙禕攝）



共同參與本屆展會的東森自然美合作夥伴東森ecL，帶著他們以需求化、客制化、精緻化、儀式化產品定位的一系列商品也亮相進博會，吸引了許多採購商深入了解，現場人氣爆棚。東森自然美的另一位合作夥伴香港草莓網則透過講座的方式，向到場的專業採購商們推介這個跨足海外與大陸的跨境電商平台，了解更多海外最新的產品資訊與跨境合作的模式。



▲▼東森自然美合作夥伴東森ecL和香港草莓網也吸引了許多採購商深入了解，現場人氣爆棚。（圖／記者趙禕攝）