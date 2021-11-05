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路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

▲▼ 阿里巴巴集團創辦人馬雲（前右）2017年與時任美國總統當選人川普（前左）會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲（前右）2017年與時任美國總統當選人川普（前左）會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者邱國強北京5日電

阿里巴巴集團創辦人馬雲2017年與時任美國總統當選人川普會面，一度被認為是為中國官方打前鋒。但外媒披露，馬雲此舉事先並未向北京報告，這番高調舉動反倒惹惱了中國官方。

報導還提到，螞蟻集團赴美上市受阻後，馬雲要求與至少2名中共總書記習近平權力核心內部的人士會面，但均遭拒絕。隨後，他寫信給習近平，指自己願將餘生奉獻給中國的農村教育。

路透社報導，上述消息來自5名知情者，其中4人接近阿里巴巴集團，另1人是北京的政府消息人士。其中，馬雲會見川普引發的效應，與當時外界的揣測截然相反。

報導直指，中國官方阻止了馬雲旗下螞蟻集團在美國上市的計劃，且控制了他的商業帝國，剪斷了這名中國企業界最耀眼明星的翅膀。這可能起因於馬雲2017年1月在紐約會晤川普，沒有事先向北京彙報。

與比爾．蓋茲（Bill Gates）等西方國家億萬富翁類似，當時風頭正健的馬雲也活躍帶國際舞台。2017年1月9日，馬雲在紐約川普大廈與川普進行了一對一的會晤，更許諾為美國創造100萬個就業機會。

根據報導，馬雲這一高調的作法惹惱了中國官員，他們和外界一樣，都是馬雲在川普大廈大廳回答媒體提問時，才知道這一消息。隨後，中國官員就向阿里巴巴的政府聯絡團隊，表達了馬雲未經批准就與川普會面的不滿。

面對這項報導，馬雲的慈善基金會和中國國務院新聞辦，都未對路透社的查證作出回覆。至於川普的發言人則拒絕置評。

報導指出，在此之後，馬雲在2018至2020年繼續與各國總統、總理和王公大臣們高調往來，彷彿是一名國家政務活動者。直到他的阿里巴巴在2020年底被監管。

根據報導，1名中國政府消息人士說，馬雲致信習近表態為農村教育舉獻後，習近平在今年5月的一次高層會議上提到了這封信。而馬雲旗下的南華早報10月間報導，馬雲當時在歐洲進行農業與環境有關的考察。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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