昭和時期「台灣泰雅少女」美暈！網讚：沒有加工的天然照片

▲昭和時期泰雅族少女合影美暈網友，大讚「沒有加工的天然照片！」（圖／Facebook／帝國の臺灣）

記者林育綾／綜合報導

臉書粉專「帝國の臺灣」今（5）日PO出一張昭和時期泰雅族少女合影，提到三位少女外表純真、輪廓美麗，讓網友看了也紛紛按讚回應「暈了」、「完全在美的國度耶！」、「沒有加工的天然照片！」、「我超愛這張，有偷偷存」。

「帝國の臺灣」在臉書粉專PO出一張昭和時期泰雅族少女合影，提到「當代照片呈現大多嚴謹、矜持，三位少女外表純真、輪廓美麗，真難得能如此自然眉開眼笑。」貼文一出，也在不到1天內獲得超過800個讚、近百次分享，網友也紛紛留言「沒有加工的天然照片」、「我超愛這張，有偷偷存」、「完全在美的國度耶」、「神韻都有抓到」、「天然系美女 超幸福的表情」。

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▲▼這張照片是出於1939年的《臺灣國立公園寫真集》（臺湾国立公園寫真集），岡田紅陽攝影。（圖／國立臺灣歷史博物館典藏網）

而這張照片是出於《臺灣國立公園寫真集》（臺湾国立公園寫真集），岡田紅陽攝影，長崎浩為編輯兼發行人，在昭和14年（1939年）4月25日，由臺灣總督府內務局土木課內臺灣國立公園協會發行。

根據國立臺灣歷史博物館典藏網描述，這本書是配合昭和12（1937）年12月27日大屯、次高山タロコ、新高阿里山3座國立公園的指定，由臺灣國立公園協會委託攝影家岡田紅陽，從昭和13（1938）年5月8日至6月10日，展開為期一個多月的實景拍攝。

寫真集的內容主要為大屯山、次高山（雪山）太魯閣、新高山（玉山）、阿里山等地100多張黑白景觀照，其中每座國立公園的第1張照片以彩色印刷作為區別，攝影照後附有「臺灣國立公園概要」，專文介紹3座國立公園，以及主要觀光行程建議。