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怪怪的！50元「蛋湯」怎有土色條狀物　老饕秒讚懂吃：真的優

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

▲原PO點了蛋湯，出現的蛋相當奇形怪狀。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在小吃攤點了一碗「蛋湯」，但仔細一看，這個蛋的樣子彷彿異形，不僅肥肥長長，還長得很不規則。奇形怪狀就算了，土黃的褐色外加似乎還裹著一層膜，乍看之下完全勾不起食慾。沒想到就有老饕現身，直呼原PO「懂吃」，「這個真的優」、「現在好少地方有了，可遇不可求啊！」

臉書粉絲專頁「爆料公社一日小編」日前分享該位網友的貼文，原PO表示，他當時跟老闆點餐，「幫我用一份50塊的蛋湯」，「回家後……怎麼覺得怪怪的？沒關係……還是一樣很好吃」，並笑說這是「驚奇料理」，是老饕才懂。

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照片一出，就有網友被奇特外型嚇一跳，「就算被罵我也要講……右邊那個真的很像大便」、「啊呃……什麼口感」、「像極了大便。」但更多人都忍不住大讚一波，「這味的好吃！乾的蛋切片沾美乃滋是我們這邊的吃法」、「懂吃！這個真的優」、「這個蛋蛋很好吃呢！」

至於這到底是什麼，老饕們也紛紛在留言解惑，「土虱！一種雜食養殖魚類，夜市大都有，用中藥下去燉煮，原PO的照片是土虱蛋，煮湯、乾吃都可以」、「土虱蛋，很好吃，乾的沾胡椒粉，濕的就是湯」、「土虱蛋超級讚」、「土虱蛋，好吃」、「三杯不錯」、「原來有這麼多同好！」

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