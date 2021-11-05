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台中1500台「資安級」超強空品感測器　工研院技轉正港MIT

▲▼逾3000台感測器全台首獲資安認證，讓台中空品數據更加準確。（圖／思維科技提供）

▲▼經昌科技副總（左2）、思維環境科技副總鍾文舜（右）合作研發的空品感測器，獲得資安認證，讓台中空品數據更加準確。（圖／思維科技提供）

記者鄧木卿／台中報導

中南部連續3天由於環境風場轉吹偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物較易累積，空品較差，台中市政府已啟動應變措施，提醒市民做好防護措施，而布建在全台中市各處1500台空品感測器，是全台第一個拿到工研院資安認證的感測器，全台合計3000台，未來在空品監測品質和數據上，將更加正確，也及時讓市政府採取有效因應措施。

▲▼逾3000台感測器全台首獲資安認證，讓台中空品數據更加準確。（圖／思維科技提供）

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台中市環保局表示，昨天台灣西半部位於背風面，風速偏弱，PM2.5、臭氧易累積；今天擴散條件仍稍差；明天鋒面通過，中南部地區仍易受光化作用影響，導致臭氧濃度上升，週六前中南高達「橘色提醒」等級、高屏地區部分時段更達「紅色警示」等級。

▲▼逾3000台感測器全台首獲資安認證，讓台中空品數據更加準確。（圖／思維科技提供）

科技水準日新月異，相對的駭客攻擊資安事件也頻傳，連全台數萬台空品感測器也被行政院要求，必須在年底前通過資訊安全認證，否則強制下架，位在台中的經昌科技所研發的國產空品微型感測器，昨天拿到全國第一批資安標準認證測試通過證明文件。

這批通過資安認證的空品感測器，是由工研院技術轉移PM2.5感測元件、台中市思維環境與經昌科技合作研發打造，從設計到製造、生產都在台灣，是正港MIT空品感測器。2019年率先在苗栗使用500台，目前台中市布建1500台、新竹市300台、彰化縣500台、嘉義縣300台。

台灣首批通過資安認證的空品感測器共有3000台，占全台環保感測器3成，其中台中市今年裝設1500台數量全國居冠，分布在各大工業區及重要街道，2、3名是台南市1400台、桃園1000台。

研發團隊強調，強化後的感測器在應用平台端受到資安查驗、符合度達98.55％，且已通過國家指定第三方認證單位進行資安檢測，是目前國內首批通過資安認證測試的感測器，不但可有效保護資訊安全，預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。

研發團隊表示，未來將持續精進及推動國產化感測器，結合物聯網、大數據與AI運用技術應用在環保產業上，期許未來能讓MIT躍身於國際上，成為IOT物聯網國家隊，創造另一個台灣之光。

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