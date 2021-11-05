找韓國瑜宣講助攻公投？　朱立倫：等他回國會拜託他幫忙

▲朱立倫出席「1218場全台街講」雲林場。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席朱立倫5日南下雲林出席公投街講活動，被問到是否會找來高雄前市長韓國瑜來幫忙，朱立倫說，他知道韓市長還在國外，「等他回來之後，我們會好好地對於很多重要的議題來拜託韓市長一起幫忙。」

力拚12月18日四大公投過關，國民黨啟動「1218場、全台街講」行動，5日前往雲林縣宣講。朱立倫表示，四項公投案是代表民意，反萊豬、公投綁大選等兩項是國民黨提出、另兩項由民間團體提出，國民黨始終與民眾站在一起，「公投大家挺、台灣謝謝你、台灣更有力」，呼籲大家12月18日共同站出來投票。

朱立倫接受媒體訪問時，被問到公投宣講是否會找韓國瑜來幫忙，朱立倫說，他知道韓國瑜還在國外，等他回來之後，會好好地對於重要的議題來拜託韓市長一起幫忙。

對於國民黨國際部副主任黃裕鈞昨接受網路節目訪問時表示，「反萊豬並不是反美，但不進口萊豬，某種程度上會影響到台美經貿談判」，被認為與國民黨立場不同調。朱立倫則緩頰，「我們反萊豬，但是我們都吃美豬，不影響整個台美的貿易」，他批評，民進黨故意把美豬跟萊豬畫成等號，真正傷害美國大部分沒有使用萊劑的豬農，才會影響台美貿易。