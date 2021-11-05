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董娘疑總經理是小三！公告：狗與林ＯＯ不得進入　終局之戰出爐

▲▼南韓吃狗肉爭議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

董娘懷疑總經理是三小，在公司出入口公告野狗跟她不能進入。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中林姓服飾集團女董事長懷疑陳姓丈夫與林姓女總經理過從甚密，在公司出入口張貼「野狗與林ＯＯ不得進入本棟大樓」，遭告妨害名譽。台中高分院審結，認為林姓董娘的行為已達公然侮辱，至今否認犯行，維持一審判拘役50日。全案定讞。

判決書指出，林姓女子為台中起家的服飾集團負責人，其丈夫陳姓男子則擔任集團分公司負責人。林女與陳姓丈夫有經營權糾紛，並懷疑丈夫跟林姓女總經理過從甚密，先否認丈夫負責分公司及林姓女總經理、台灣地區採購助理身分。

2019年9月30日，林女在公司以董事長身分發布2份公告，內容提到，「林ＯＯ女士（指總經理）為與公司無關的第三人，為避免公司機密外洩，特此禁止她進出本棟大樓室內。公司職員也不得未經董事長同意，私下擅自帶她入內。違者依法追訴刑法侵入住宅、毀損、妨害秘密等罪。」另也寫明，「野狗及林ＯＯ女士自公告起，不得進入本棟大樓室內」，遭告妨害名譽。

林姓董娘雖辯稱是因為廠商會帶貓狗來，才會公告，事後又改稱，因為陳姓丈夫與林總經理有不正常關係，就禁止他們2人進入，遭檢察官起訴。

林姓董娘向法官說， 她並沒有公然侮辱，只是要表達這是她的私人領域，不歡迎這樣的人進來。林姓總經理是小三，她侵門踏戶搶她老公，破壞她公司。因為她從小很怕狗，被狗追，所以野狗不能進入她公司，伊只是表達情緒。律師也說，林總經理與野狗只是同列為不受歡迎對象，並沒有載明她是野狗，對方要對號入座是自己的臆測等。

法官認為，林姓董娘張貼完林姓女總經理的公告後，又張貼其陳姓丈夫的禁止進入公告，卻只有在林女的有強調野狗。如果要禁野狗，應該2公告都要註明，況且野狗要怎麼分辨公告內容，可見是卸責之詞。實際上是因為林姓總經理破壞她家庭、事業，進而厭惡，才會將她與同為其厭惡之無人飼養、會攻擊咬傷人的野狗併列，暗指告訴人是野狗侮辱。

法官表示，「野狗」在社會通念及口語意義上是對他人人格貶損辱詞，及對他人道德負面評價，足以令人感到難堪、不快。公告張貼處，廠商員工都看得到，已屬公然，最後依公然侮辱罪判她拘役50日。

林姓董娘不服上訴，還搬出《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》（ICCPR，下稱兩公約），認為人人有保持意見不受干預的權利。她強調沒有要用野狗比喻告訴人，是她自己對號入座，如果還是認為她構成公然侮辱罪，請依《刑法》第59條、第61條第1款規定，免除被告之刑。

台中高分院認為，林姓董娘的行為逾越憲法及兩公約保障言論自由範疇，已達公然侮辱程度，依然否認犯行，並不符合減輕其刑的條件，最後維持原判，駁回上訴。

記者去電該服飾集團，總機小姐得知來意後直接告知不接受採訪，隨即掛上電話。

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