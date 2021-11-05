公主和親遠嫁波斯「半路突懷孕」！使臣團嚇壞...竟就地「產子建國」

▲漢朝公主在和親的半途中突然懷孕，讓使團慌了手腳。圖為劇照，與本文無關。（圖／翻攝自微博／上林春苑）

實習記者林郁婷／綜合報導

古代女性若生為一國的公主，通常都必須和塞外和親。漢朝一位公主準備遠嫁到波斯時，卻在路上與人私通懷孕了，讓隨行的人都嚇壞了，擔心被波斯國王誅殺，也無法回到中原，於是決定就地建國，命名為「朅盤陀國」，即位於現在新疆喀什地區的帕米爾高原上。

根據《搜狐網》報導，當時波斯王求娶公主，漢朝皇帝從宗室裡找一位容貌美麗的女孩封為公主，並派遣護衛隊，在使團帶領下遠嫁波斯。一行人來到帕米爾高原，卻遇上當地發生動亂，為了保護公主的安全，安置在一個山洞裡，每天由護衛隊的人送食物和水，就這樣待了3個月，戰亂終於結束了，正當他們要起程時，公主卻說她懷孕了，讓所有人嚇得慌了手腳。

由於公主是波斯國王未過門的妻子，又是中原王朝的公主，卻傳出懷孕訊息，這讓使團氣急敗壞的質問到底是誰的種，但公主的侍女卻表示，每天中午都有一位天神，騎著神馬從太陽下凡和公主見面，孩子就是祂的。

使臣團的人根本不相信這些話，但是如果帶著懷孕的公主回去，倒楣的還是他們，漢朝肯定也是回不去了。大家討論過後，決定就地扎根，在塔吉克修建了「公主堡」，而未出生的孩子就是日後的國王，因為是太陽的兒子，叫「漢日天種」，國名為「朅盤陀國」，之後甚至和波斯人、突厥人都建立良好的關係。

據了解，朅盤陀國就是由塔吉克族所建立，一共出了13代君王，直到公元8世紀選擇歸附吐蕃，後來又被唐朝收復，但是「公主堡」遺址仍保留到現在。