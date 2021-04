中國2鄰國爆「邊境砲擊」！居民抱頭逃難影片曝　至少80人傷亡

▲吉爾吉斯26日與印度進行聯合軍演。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

與中國西部接壤的2個鄰國吉爾吉斯與塔吉克於29日爆發邊境衝突,據外媒報導,雙方在衝突中動用了迫擊砲,還佔領了對方的邊防哨所。吉爾吉斯當局稱有45人受傷、1人死亡,而塔吉克方面則表示有3名塔吉克人死亡、31人受傷,其中包含伊斯法拉市(Isfara)市長也受了槍傷。雙方傷亡人數合計至少80人。

