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幫援交妹「賣淫健檢」涉開萬張假收據　中山醫院前院長200萬交保

▲北市中山醫院前院長李偉政涉偽造文書案，女業者徐若婷（左三）、蔡長榮（左四）交保後遮臉狂奔 。（圖／記者黃哲民攝）

▲徐姓女業者（左三）、蔡姓男業者（左四）交保後遮臉狂奔。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

北市中山醫院前院長李偉政涉與旅行業者共謀，從2016年起到2019年間，涉開假收據讓陸客來台浮報健檢費用，台北地檢署昨（4日）搜索中山醫院等4處地點，並約談李男等5名被告，漏夜複訊後，今晨裁定李男與現任副院長李世明各交保200萬元，醫院沈姓女員工交保10萬元，蔡男與徐女2名業者各交保30萬元。

2名業者辦妥交保手續，用連帽衣、雙手緊緊遮臉狂奔，急忙閃躲媒體追拍鏡頭對於所有發問都不回應。

▲▼台北中山醫院前院長李偉政涉犯兩岸人民關係條例到台北地檢署應訊。（圖／記者黃哲民攝）  ▲北市中山醫院前院長李偉政（中）涉偽造文書案被約談。（圖／記者黃哲民攝） 北檢昨指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊，共同偵辦搜索涉案中山醫院及旅行社等4處地點，並約談李偉政、醫院沈姓女員工與業者共5人，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、偽造文書等罪嫌偵。
▲▼北市中山醫院前院長李偉政涉偽造文書案，現任副院長李世明（中） 。（圖／記者黃哲民攝） ▲北市中山醫院現任副院長李世明（中）訊後交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝） ▲▼徐姓女業者被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲徐姓女業者被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

北市中山醫院前院長李偉政為國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，在三軍總醫院擔任血液科主任、為恭紀念醫院血液腫瘤主治醫師，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症等，這次卻捲進陸籍女子賣淫案。

▲▼北市中山醫院前院長李偉政涉偽裝文書案業者蔡長榮 。（圖／記者黃哲民攝）

▲蔡姓男業者被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）  

▲▼北市中山醫院前院長李偉政涉偽造文書案，醫院女員工沈淑珍 。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市中山醫院沈姓女員工交保10萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

根據大陸地區人民進入台灣地區從事健康檢查、美容醫學，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，而這些大陸人民以健檢名義來台，極有可能從事賣淫、探親、旅遊等事實，李偉政擔任中山醫院長時，明知旅行社提出申請不符規定，仍持續配合填寫不實健檢資料，並叫沈姓女秘書開立不實收據，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》行使業務上登載不實文書罪方向偵辦。
 

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