幫援交妹「賣淫健檢」涉開萬張假收據　中山醫院前院長200萬交保

▲徐姓女業者（左三）、蔡姓男業者（左四）交保後遮臉狂奔。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

北市中山醫院前院長李偉政涉與旅行業者共謀，從2016年起到2019年間，涉開假收據讓陸客來台浮報健檢費用，台北地檢署昨（4日）搜索中山醫院等4處地點，並約談李男等5名被告，漏夜複訊後，今晨裁定李男與現任副院長李世明各交保200萬元，醫院沈姓女員工交保10萬元，蔡男與徐女2名業者各交保30萬元。



2名業者辦妥交保手續，用連帽衣、雙手緊緊遮臉狂奔，急忙閃躲媒體追拍鏡頭對於所有發問都不回應。

▲北市中山醫院前院長李偉政（中）涉偽造文書案被約談。（圖／記者黃哲民攝） 北檢昨指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊，共同偵辦搜索涉案中山醫院及旅行社等4處地點，並約談李偉政、醫院沈姓女員工與業者共5人，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、偽造文書等罪嫌偵。

▲北市中山醫院現任副院長李世明（中）訊後交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲徐姓女業者被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

北市中山醫院前院長李偉政為國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，在三軍總醫院擔任血液科主任、為恭紀念醫院血液腫瘤主治醫師，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症等，這次卻捲進陸籍女子賣淫案。

▲蔡姓男業者被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市中山醫院沈姓女員工交保10萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

根據大陸地區人民進入台灣地區從事健康檢查、美容醫學，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，而這些大陸人民以健檢名義來台，極有可能從事賣淫、探親、旅遊等事實，李偉政擔任中山醫院長時，明知旅行社提出申請不符規定，仍持續配合填寫不實健檢資料，並叫沈姓女秘書開立不實收據，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》行使業務上登載不實文書罪方向偵辦。

