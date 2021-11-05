獨／尿不出來膀胱快炸了！超音波驚見「整坨亮」女醫曝掏寶經驗

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名四十多歲的男子前往泌尿科診所求診，他表示自己已經好幾天沒尿，整個膀胱快漲爆，醫師透過超音波檢查，發現膀胱裡頭有一坨不明亮光，透過導尿之後，順利解決男子的問題，不過尿液之中卻有乳白色的不明液體，原來這才發現這名男子有「尿道戀」，在尿道注射會硬化的液體，藉以尋求快感。

▲透過超音波明顯看見膀胱內有白色一坨不明物體 。（圖／張美玉醫師提供）

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收治這名患者的泌尿科醫師張美玉說，當初這名40多歲的男子走進診間的時候，就聞到一股尿騷味，褲子也有類似尿濕的感覺，不過他卻跟張美玉說自己尿不出來，張美玉就覺得很疑惑，因為尿路結石或是攝護腺造成尿不出來的情況，鮮少是發生在40多歲的青壯年。

▲經過導尿之後，流出乳白色像是膏狀物體，還有濃濃臭味 。（圖／張美玉醫師提供）

▲經過導尿之後，流出乳白色像是膏狀物體，還有濃濃臭味 。（圖／張美玉醫師提供）

透過超音波檢查之後，張美玉卻在膀胱口發現一坨白色亮光，形狀不規則又不像是結石，經過導尿之後，隨著尿液流出了乳白色的像是石膏狀的東西，經過詢問這名男子才坦承這些乳白色液體是從尿道口灌注進去，就是要享受「尿道的快感」，所以乳白色液體就像是牙膏的東西，那是一種膠，進入尿道後等到乾了變硬，再抽出來，只是他也沒想到這個液體卻在這一次流進了膀胱當中，變成了膀胱異物。

張美玉說有一群人是屬於「尿道戀」，也就是用異物插進尿道，曾經在她自己行醫的歷程當中，還從尿道當中撈出「電線、釣魚線，甚至泌尿科的老先輩江金培教授，曾經在膀胱抓出一條泥鰍，這是個特殊表演工作者，原本是要放進陰道當中，卻跑到了尿道」，張美玉笑說「感覺就有點像是掏寶，只是寶貝都是患者自己放進去」，她也呼籲千萬不要亂放東西進入尿道，因為尿道沒有大家想像的那麼寬，異物有可能變成纏繞、塊狀之後，可能還得動手術才能取出。

▲張美玉醫師表示有一群「尿道戀」患者，會將異物從尿道口塞進去 。（圖／記者吳奕靖攝）