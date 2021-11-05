林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

▲林靜儀10大爭議金句。（圖／蕭敬嚴臉書）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區立委陳柏惟遭到罷免後，3個月內將進行補選，民進黨將由前立委林靜儀參戰。不過，BNT疫苗到貨時，林靜儀還曾說「1500萬劑都到貨到話我覺得打不完啦」，也讓國民黨前青年部主任、戰鬥藍青年蕭敬嚴列出林靜儀10大金句，直言民進黨推出比陳柏惟更誇張的人。

蕭敬嚴整理林靜儀10大爭議言論，包括「助理在大便」、「晚上10點後限電」、「用湯匙喝珍奶」、「再投國民黨就不生小孩」、「礦業法就是拚命加蔥加到整鍋壞掉」、「中華民國只是勉強用一下」、「北市府當疫苗是避孕藥」、「魯蛇怪爸爸當年沒戴套」、「1500萬劑BNT都到貨打不完」、「台中穿防彈背心才能選」。

蕭敬嚴表示，上週才做了林靜儀的10大驚句，隔天綠營政論節目以及綠營名嘴馬上大肆全力護航，說這是藍營的「抹黑」、「貼標籤」、「複製惡罷」。

蕭敬嚴說，林靜儀這種言行舉止都離譜至極、堪比女版陳柏惟的「政客」居然還能被執政黨、國內最大政黨提名，「這真的太讓人覺得拍案叫絕啊」。

蕭敬嚴抨擊，面對陳柏惟被中二選區的選民罷免，民進黨反省的做法，就是推一個「比陳柏惟更誇張的人」，說在中二選區要「穿防彈衣才能選」的林靜儀出來選，他諷刺「這招真的是絕啊！」