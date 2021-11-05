　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

▲▼林靜儀金句。（圖／蕭敬嚴提供）

▲林靜儀10大爭議金句。（圖／蕭敬嚴臉書）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區立委陳柏惟遭到罷免後，3個月內將進行補選，民進黨將由前立委林靜儀參戰。不過，BNT疫苗到貨時，林靜儀還曾說「1500萬劑都到貨到話我覺得打不完啦」，也讓國民黨前青年部主任、戰鬥藍青年蕭敬嚴列出林靜儀10大金句，直言民進黨推出比陳柏惟更誇張的人。

蕭敬嚴整理林靜儀10大爭議言論，包括「助理在大便」、「晚上10點後限電」、「用湯匙喝珍奶」、「再投國民黨就不生小孩」、「礦業法就是拚命加蔥加到整鍋壞掉」、「中華民國只是勉強用一下」、「北市府當疫苗是避孕藥」、「魯蛇怪爸爸當年沒戴套」、「1500萬劑BNT都到貨打不完」、「台中穿防彈背心才能選」。

蕭敬嚴表示，上週才做了林靜儀的10大驚句，隔天綠營政論節目以及綠營名嘴馬上大肆全力護航，說這是藍營的「抹黑」、「貼標籤」、「複製惡罷」。

蕭敬嚴說，林靜儀這種言行舉止都離譜至極、堪比女版陳柏惟的「政客」居然還能被執政黨、國內最大政黨提名，「這真的太讓人覺得拍案叫絕啊」。

蕭敬嚴抨擊，面對陳柏惟被中二選區的選民罷免，民進黨反省的做法，就是推一個「比陳柏惟更誇張的人」，說在中二選區要「穿防彈衣才能選」的林靜儀出來選，他諷刺「這招真的是絕啊！」

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
立冬連3天降溫「28→12°C」恐最強冷氣團暴襲　全台變冰時
青青背心勒出渾圓F奶　「伸舌吞香蕉」萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

上百民眾成立後援會　林靜儀大喊：沒人說中二選區只有一個姓能選

喊抗中保台卻服替代役？　李德維點名林飛帆接受軍事訓練

林靜儀曾提「晚上10點限電」　他笑：難怪被封女版陳柏惟

韓國瑜表態「力挺四大公投」　這是防範政府背叛民意的最後防線　

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

民團叫陣蔡政府「辯論公投」：請執政黨勇於接受挑戰

氣候座談涉公投遭警「查水表」　國民黨：徐國勇出來說明

立法院遷建7地點曝光　南港兵工廠、土城看守所、台中成功嶺入列

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

上百民眾成立後援會　林靜儀大喊：沒人說中二選區只有一個姓能選

喊抗中保台卻服替代役？　李德維點名林飛帆接受軍事訓練

林靜儀曾提「晚上10點限電」　他笑：難怪被封女版陳柏惟

韓國瑜表態「力挺四大公投」　這是防範政府背叛民意的最後防線　

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

民團叫陣蔡政府「辯論公投」：請執政黨勇於接受挑戰

氣候座談涉公投遭警「查水表」　國民黨：徐國勇出來說明

立法院遷建7地點曝光　南港兵工廠、土城看守所、台中成功嶺入列

失戀女大生騎車唱歌「被警察攔下」　結局逆轉！網友看哭了

幫援交妹「賣淫健檢」涉開萬張假收據　中山醫院前院長200萬交保

老伯買黑輪「賓士哥霸氣買單」…老闆娘還原狀況：不想他虧錢

【菸防法修法】酒吧、夜店列禁菸場所 網友支持立法通過

洗澡上廁所「貓咪超愛跟」！獸醫師解惑了

疫情衝擊加上長短料影響記憶體產業　創見Q3營收季減7.13%

宣布收購迷客夏51％股權！菲律賓速食業龍頭進軍手搖飲

「我還沒上車～」警腳跨一半遭放生　尷尬追車片笑翻網：要起飛了

南亞科節能記憶體及綠色製造併行　獲頒「國家企業環保獎」

ØZI師弟出新歌　「他在MV客串10秒」超低調露臉

馬思純、彭于晏《第一爐香》票房慘！　導演認「早知道就換角」惹怒網友

政治熱門新聞

藍營街舞片遭酸　沈智慧落淚：我快瘋了

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

立法院遷建7地點曝光　南港兵工廠、土城看守所、台中成功嶺入列

萬華30多歲男染疫　北市安排16人採檢

快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

林靜儀曾提「晚上10點限電」　他笑：難怪被封女版陳柏惟

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

林靜儀：沒人說中二選區只有一個姓能選

7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元

台灣首支F-16V作戰隊18日成軍　蔡英文將親臨主持典禮

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

施明德酸謝長廷：蹲牢25年哪有你一身選舉細胞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

立冬連3天降溫　28→12°C全台變冰時程

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

那邊沒洗「黃石垢繞整圈」！他害妻狂感染：都生2小孩了　

獨／鳳梨友彫博11月大女嬰亡　生前遭「受虐型腦傷」

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

網友求救168減肥越吃越胖　KIMIKO一聽：還好有發現

利菁上海合體「6台灣資深大咖」一看全是熟面孔

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面