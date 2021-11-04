快訊／屏東挖眼男出院了！押送地檢署　檢曝：一定會聲押　

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東縣高樹鄉新南村一名潘姓女超商店員，今年9月遭楊姓男子挖眼，震驚社會，隨後楊男被送往精神科醫院強制治療。對此，根據最新消息，楊男今（4日）辦理出院手續，且將被檢警押往屏東地檢署。另外，檢方表示，一定會向法院聲請羈押。

▲屏東挖眼男出院了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

回顧整起事件，29歲潘女事發當時因提醒楊男戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼，造成顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受重創，救護人員緊急送往高雄長庚救治。

院方表示，在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘女治療，經過9月26日和10月2日兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，及進行眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位。由於術後恢復良好，潘女於10月14日順利出院。

▲潘女於高雄長庚治療19天，術後恢復狀況良好，10月14日出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於楊男則被起底，他於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌。

村民回憶，楊男10多年前就曾因遭到秋田犬攻擊，不僅挖狗眼還狠咬，造成狗狗慘死，村民後來就私下為他取了「咬狗耶」的綽號。對此，村民也嚇得直喊，希望他不要再出來，「因為不知道下一個受害者是誰」，目前更因此發動連署。

如今，根據最新消息，楊男案發後被送往精神科醫院強制治療後，今（4日）辦理出院手續，且將被檢警押往屏東地檢署。另外，檢方表示，一定會向法院聲請羈押。

▼新南村民連署，盼法官重判。（圖／記者陳崑福翻攝）