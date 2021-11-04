　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

▲婦人撞狗後摔車，倒地時頭部著地，當場昏迷不醒。（資料圖／翻攝「爆料二社」）

▲婦人撞狗後摔車，倒地時頭部著地，當場昏迷不醒，經緊急送醫搶救1個半月後仍宣告不治。（資料圖／翻攝「爆料二社」，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市永和堤外道路2019年7月間發生一起車禍！一名張姓女騎士行經事故路段時，突然一隻虎斑犬衝出，張女閃避不及當場撞上，人噴飛昏迷，經緊急送醫搶救1個半月後，仍不幸宣告不治。而虎斑犬的柯姓女飼主竟推諉卸責，還稱「女生是自己騎夭壽走」，又假稱狗不是她養的，最後被依過失致死罪判刑2年，可上訴。

判決指出，柯姓婦人在她所經營的資源回收場內，飼養一隻虎斑犬，但她疏於看管犬隻，放隻虎斑犬隨意閒晃，2019年7月1日上午8時12分許，該犬突然從路旁草叢竄出，並快速橫越道路。當時不巧一名張姓女騎士騎車經過該處，由於事發突然，她當場閃避不及衝撞到虎斑犬，機車因此失控倒地滑行。

張姓女騎士受有創傷性蜘蛛膜下腔出血併腦水腫、多處顱骨骨折併頸動脈撕裂出血、右側脛股開放性骨折、呼吸衰竭合併呼吸器使用等傷害，昏迷不醒，經緊急送醫搶救1個半月後，仍因呼吸衰竭宣告不治。警方調閱附近監視器畫面發現，是虎斑犬衝出道路肇事。

▲婦人撞狗後摔車，倒地時頭部著地，當場昏迷不醒。（資料圖／翻攝「爆料二社」）

事發後柯姓婦人矢口否認犯行，偵查時先是辯稱該犬隻是流浪後，又在審理時辯稱虎斑犬不是她所飼養的。但法院調查發現，柯女事發時，確實有從回收場內走出，將虎斑犬抱起來，蹲地查看犬隻，面對到場員警詢問「那隻狗是不是妳的」，她用台語回覆「這隻狗我有養」、「我有養這隻狗」，還說想將狗狗送醫。

員警密錄器則錄到，柯女表示「剛好一台車給牠撞到我們那隻狗，女生是自己騎夭壽走」。此外，還有多名證人指稱，該隻虎斑犬平日關在資源回收場大門右邊的白色狗籠內。

新北地方法院指出，柯女身為肇事犬隻的飼主，有看管狗狗的義務，且肇事時地是在公眾往來通行的永和堤外道路，她在狗狗肇事後還飾詞卸責，將肇事責任完全推給被害人，未見絲毫悔意，至今也沒有跟張女家屬和解並賠償損失，甚至還曾要求證人開庭時不要出席作證，犯後態度實在可議，依過失致死罪將柯姓老婦判處有期徒刑2年，全案仍可上訴。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
北捷阿伯搶博愛座！　掏剪刀「捅人脖子」
鄧佳華崩潰喊「闖momo親子台自焚」！　失控點名：她傷到我
臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」妻子瞬間消失　墜30m懸崖身
啦啦隊女神卸妝「真實模樣」百萬網友讚爆！Sandy：化歪了
馬尾妹直播褲子被扯「大走光」！　形狀全透視
快訊／真子公主外公病逝　享壽81歲
殺按摩女「17刀斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭找爸爸
柯文哲表態！　4大公投要「2好1壞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包養男遭矇臉綁腳綑40kg磚慘死　民俗專家曝心機「阻伸冤輪迴」

貨車紅線違停害醉騎士撞亡　挨批拒賠卻因新冠疫情逆轉

馬英九三中案無罪　檢方續戰二審最快時間點曝光

不只1人受害！國中籃球教練邀球員到住處按摩　趁機摸下體挨告

狠殺包養男！蛇蠍酒店妹「2年前中性打扮」曝光　還曾當過房仲

休旅車狂叭公車30秒！警察聽到追上去　路怒駕駛吃紅單

北投大媽「人肉占車位」　嗆女大生：懂事點好不好...警方曝罰則

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

殺按摩女「17刀幾斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭著找爸爸

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

包養男遭矇臉綁腳綑40kg磚慘死　民俗專家曝心機「阻伸冤輪迴」

貨車紅線違停害醉騎士撞亡　挨批拒賠卻因新冠疫情逆轉

馬英九三中案無罪　檢方續戰二審最快時間點曝光

不只1人受害！國中籃球教練邀球員到住處按摩　趁機摸下體挨告

狠殺包養男！蛇蠍酒店妹「2年前中性打扮」曝光　還曾當過房仲

休旅車狂叭公車30秒！警察聽到追上去　路怒駕駛吃紅單

北投大媽「人肉占車位」　嗆女大生：懂事點好不好...警方曝罰則

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

殺按摩女「17刀幾斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭著找爸爸

中西醫合療奏效！針灸+中藥搭配復健　腦麻童症狀改善

Paul誤觸夫妻禁忌！超正妻變臉秒脫衣「剪碎燒毀」

魷魚幣秒歸零只是前奏！研調：未來一年網路犯罪首選「加密貨幣」

確定辦了！聯合豐年節大家來花蓮　披上情人袋「一曲愛海洋」

羅大佑「綁樁香客」開演唱會　天后宮前高唱《鹿港小鎮》

包養男遭矇臉綁腳綑40kg磚慘死　民俗專家曝心機「阻伸冤輪迴」

破紀錄！MacBook Q3出貨650萬台「市佔第四」　這品牌連4季奪冠

台股17200點得而復失！航運漲勢收斂　指數跌43點收17078

移工完整接種2劑疫苗即可入境　勞部：WHO認可6種品牌皆可

洗頭釀悲劇！長髮妹揪「大毛球」崩潰哭：留了20多年...網喊一招管用

社會熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

即／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！父母、弟弟遭聲押

包養男屍體遭矇眼綁手　「不准死後報復」

嘉義女「10F墜下亡」！

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

士林大亂鬥1人手指遭砍斷　原因曝光

虎斑犬突衝出…女騎士噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區

理科太太離婚案律師突解任　理由曝光

狠殺包養男！酒店妹「想喝孟婆湯」超諷刺

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的

酒店妹棄屍水深竟只到大腿！民俗專家：冥冥註定

小三狂啪人夫14次　完事跩嗆正宮

殺按摩女求交保　兇嫌稱幼女想爸

更多熱門

相關新聞

工頭喊收工　敬業男「再做一下」慘被夾死

工頭喊收工　敬業男「再做一下」慘被夾死

台北港2019年發生一起工安死亡事故，黃姓工人首天上班施作「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」，陳姓工頭見飄雨喊收工，但敬業黃男想將手上工作完成再離開，此時電梯因不明原因突下落，導致他逃生不及，當場遭電梯夾擊死亡。審理期間，黃姓雇主賠償3百萬予死者母，對此，士林地院依犯過失致死罪，處有期徒刑4月，緩刑2年。

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

換加油機「扯斷安全閥」　工人成火球慘死

換加油機「扯斷安全閥」　工人成火球慘死

19歲男過馬路遭撞噴…臉變形「腦漿外溢」慘死！

19歲男過馬路遭撞噴…臉變形「腦漿外溢」慘死！

1眼失明男當佛堂駕駛…無照上國道「爆胎釀1死7傷」！

1眼失明男當佛堂駕駛…無照上國道「爆胎釀1死7傷」！

關鍵字：

永和堤外回收場虎斑過失致死

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

理科先生親揭「不回台2原因」！

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面