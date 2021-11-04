虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

▲婦人撞狗後摔車，倒地時頭部著地，當場昏迷不醒，經緊急送醫搶救1個半月後仍宣告不治。（資料圖／翻攝「爆料二社」，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市永和堤外道路2019年7月間發生一起車禍！一名張姓女騎士行經事故路段時，突然一隻虎斑犬衝出，張女閃避不及當場撞上，人噴飛昏迷，經緊急送醫搶救1個半月後，仍不幸宣告不治。而虎斑犬的柯姓女飼主竟推諉卸責，還稱「女生是自己騎夭壽走」，又假稱狗不是她養的，最後被依過失致死罪判刑2年，可上訴。

判決指出，柯姓婦人在她所經營的資源回收場內，飼養一隻虎斑犬，但她疏於看管犬隻，放隻虎斑犬隨意閒晃，2019年7月1日上午8時12分許，該犬突然從路旁草叢竄出，並快速橫越道路。當時不巧一名張姓女騎士騎車經過該處，由於事發突然，她當場閃避不及衝撞到虎斑犬，機車因此失控倒地滑行。

張姓女騎士受有創傷性蜘蛛膜下腔出血併腦水腫、多處顱骨骨折併頸動脈撕裂出血、右側脛股開放性骨折、呼吸衰竭合併呼吸器使用等傷害，昏迷不醒，經緊急送醫搶救1個半月後，仍因呼吸衰竭宣告不治。警方調閱附近監視器畫面發現，是虎斑犬衝出道路肇事。

事發後柯姓婦人矢口否認犯行，偵查時先是辯稱該犬隻是流浪後，又在審理時辯稱虎斑犬不是她所飼養的。但法院調查發現，柯女事發時，確實有從回收場內走出，將虎斑犬抱起來，蹲地查看犬隻，面對到場員警詢問「那隻狗是不是妳的」，她用台語回覆「這隻狗我有養」、「我有養這隻狗」，還說想將狗狗送醫。

員警密錄器則錄到，柯女表示「剛好一台車給牠撞到我們那隻狗，女生是自己騎夭壽走」。此外，還有多名證人指稱，該隻虎斑犬平日關在資源回收場大門右邊的白色狗籠內。

新北地方法院指出，柯女身為肇事犬隻的飼主，有看管狗狗的義務，且肇事時地是在公眾往來通行的永和堤外道路，她在狗狗肇事後還飾詞卸責，將肇事責任完全推給被害人，未見絲毫悔意，至今也沒有跟張女家屬和解並賠償損失，甚至還曾要求證人開庭時不要出席作證，犯後態度實在可議，依過失致死罪將柯姓老婦判處有期徒刑2年，全案仍可上訴。