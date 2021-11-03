周董母校傳女學生遭霸凌「教官冷處理」網炸鍋　校方：絕對會調查

▲ 新北淡江高中傳出女學生遭到霸凌。（圖／摘自淡江高中網頁）

記者許敏溶／台北報導

一名網友昨（2日）匿名在社群平台《Dcard》上po文，指自己妹妹就讀新北淡江高中音樂美術班，卻在近期遭到同學霸凌，桌子都是同學丟的垃圾，把飲料倒在抽屜內，甚至帶酒到學校栽贓給其妹妹，請校方處理，教官竟回「這不算霸凌」、「不知道是誰無法處理」，甚至要求先將po文刪除，但同班還有另一位學生被霸凌到不敢上學。

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▲淡江高中傳出女學生遭霸凌，把飲料倒在抽屜內。（圖／摘自Dcard）

網友在這篇「淡江高中霸凌事件學校處理態度」指出，自己妹妹念淡江高中音樂美術班高一，剛去一個禮拜時，妹妹都說跟學校同學相處很好，但因一次身體請假不舒服，後來到校後看到桌子都是同學丟的口罩、紙屑、垃圾等一堆東西，甚至還帶酒到學校栽贓給其妹妹，近期又有同學把飲料倒在其抽屜，裡面東西都是飲料、書本、考卷、琴譜。

▼淡江高中傳出女學生遭到霸凌，教官竟說不知道誰用的要怎麼處理。（圖／摘自Dcard）

該網友表示，向校方反應之後，教官回應是：「你希望我怎麼做？當面跟妳道歉嗎？不知道是誰也沒有辦法處理。」痛批這是一個被霸淩者找學校求助處理的正確方式嗎？甚至後來教官還說這樣不算霸凌，得知在《Dcard》PO文後，還要求將PO文刪除。

▲淡江高中傳出女學生遭到霸凌，教官要求將PO文刪除。（圖／摘自Dcard）

該文昨天PO出後引發網友熱議，吸引超過1700個回應，網友建議，「若學校老師無法處理，教官也不打算好好解決問題，就直接走法律途徑」，另有網友指出「真心覺得教官的處理方式就是懶得管」、「學校的處理方式真的很有問題」。

淡江高中則回應，本週一（1日）下午得知此事後，教官就開始處理，但昨（2日）學生的姐姐就PO文，校方不是不處理，而是該女學生也講不出是哪位同學做出上述事件，而今天下午女學生家長也到校，校方也拿出申請書給女學生家長，一旦學生家長交出申請書，校方會在三天內成立3人調查小組，其中2人會聘請外部人員，針對此事進行調查，絕對沒有不處理。