陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部2日發出通知，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，以滿足日常生活及「突發情況的需要」。通知發出後，隨即有許多大陸民眾聯想到近期逐漸緊張的台海情勢，跑到超市搶購米、麵等物資，把超市擠得水泄不通，連購物推車都不夠用。

根據陸媒《極目新聞》報導，江蘇一名網友3日上午在網路上爆料，表示常州一間大型超市出現了民眾排隊搶購生活物資的情況。從網友提供的照片中可以發現，超市內擠滿了搶購物資的顧客，推車上堆滿了麵條、食用油以及蔬菜，等待結帳的顧客排起了很長的隊伍。

該間超市的工作人員透露，一大早超市就湧入了大批搶購生活物資的顧客，最高峰時排隊結帳要等待2個小時，大家買最多的是米、麵、油，除了上述3類商品以外，其他生活物資均供應充足。

▼超市一開門就湧入大批顧客。（圖／翻攝微博）



工作人員還說，他們已經停止了網路訂單，因為從凌晨開始，就不斷有顧客在網路上下單購物，「目前網路上的訂單已經排到隔天了！」

另外一間大型超市的工作人員也說，截至目前超市內供貨充足，但工作人員從早上忙到了現在，中午可能也沒時間吃飯了，「中午比早上的情況稍有緩和，排隊在1個小時以內。」

常州市鐘樓區的一家大型超市工作人員也說，超市內人山人海的，幾百個推車都不夠用，「建議市民今天不要來超市，我們的供貨量充足，沒必要集中在一天搶購。」

會造成這樣的現象，很大原因是大陸商務部2日發出的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，其中提到的「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」這一句話，被部分大陸網友、自媒體拿來與逐漸緊張台海情勢進行聯想，甚至有人直言「開戰」，引起了許多民眾的擔憂，進而演變出搶購潮、囤貨潮。

隨著搶購潮持續發酵，大陸各官媒也開始呼籲民眾「勿過度腦補」，連一向態度強勢的《環球時報》總編輯胡錫近都發文表示，台海固然緊張，但沒有看到局勢已箭在弦上、頃刻間就要激發的絕對緊迫，「在我看來，加強抵禦、緩衝季節性以及災害造成供應緊張的常備能力才是商務部寫下這句話的本意。」