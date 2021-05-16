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買光就沒了！抗疫掃貨到凌晨　24H賣場人潮湧現買泡麵

記者游宗樺／台北報導

全台疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心15日宣布新增180例確診，創下單日確診人數新高，雙北因應疫情新高峰祭出三級防疫警戒，大量民眾擔心疫情惡化，紛紛前往大賣場搶購民生物資，包含泡麵、罐頭及衛生紙在內，貨架上商品幾近掃光，《ETtoday新聞雲》記者凌晨0時許前往大賣場觀察，發現仍有民眾在貨架間徘徊，有店員私下透露這些是最後存貨「買光就沒了」。

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾凌晨至大賣場選購泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

根據雙北市政府的防疫規定，自15日起停止室内5人、室外10人以上聚會，所有的宗教、社團活動也要停辦，民眾外出全程都需戴上口罩，並減少不必要的移動。由於三級防疫警戒中，規定餐廳、小吃店等店家若無法落實實名制、社交距離及梅花座，建議一率改成外帶或暫停營業，大批民眾在宣布的當天便前往各大賣場掃貨，囤積物資抗疫。

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲貨架上的泡麵幾乎被掃光。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者凌晨0時許，前往位於士林的家樂福查看，雖主打24小時營業，但因應疫情下帶來的掃貨潮，店家在店門口張貼公告，調整營業時間至晚間10時，但位於桂林路上的家樂福則維持24小時營業，在泡麵的貨架區仍有約數10名民眾選購，但架上的存貨所剩不多。

有店員私下透露，昨日180名確診公布後，店內就湧入許多搶購物資的民眾，泡麵、衛生紙等民生物資一度被搶購一空，在中午時曾進行補貨，將貨倉內的存貨都擺上架，直至凌晨剩下來的都是最後剩餘存貨，買光就沒有了。

此外，全聯則為了滿足民眾採購物資的需求，將營業時間延長至凌晨0時，但直至關門時，店內民眾並不多，馬路上人車也冷冷清清。在賣場打烊後，有部分民眾為求方便，改去便利商店購買泡麵，貨架上國產泡麵被掃光一半，與一旁擺滿的進口泡麵形成對比。

▲全聯調整營業時間至凌晨0時。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲全聯調整營業時間至凌晨0時。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲全聯調整營業時間至凌晨0時。（圖／記者游宗樺翻攝）

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