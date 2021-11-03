「現在乳頭還是很痛」外遇被老公抓包　人妻辯打錯字：額頭啦

▲胡女離家出走後，被丈夫發現其通訊軟體內滿滿都是和小王外遇的鹹濕對話，這才驚覺被戴綠帽，怒對2人求償80萬元。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名胡姓女子和翁姓廚師外遇，未料卻被被丈夫抓包2人的鹹濕對話，妻子曾向小王表示「昨天做了二小時累死了」、「現在乳頭還是有點痛」等語，讓丈夫驚覺妻子外遇出軌，怒對妻子求償80萬元。桃園地院審理後，判胡女和翁男須賠償30萬元給丈夫。

胡姓女子和丈夫2人在2001年結婚，婚姻關係尚稱和睦，未料自去年12月起胡女因故離家後，就音訊全無，胡女丈夫相當擔心其人身安全，不斷將胡女的尋人啟事刊登於臉書社群中，希望可以找到胡女的下落，熟料卻在登入胡女臉書帳號時，赫然發現胡女和翁姓廚師2人互傳鹹濕與射擊性交之對話內容，胡女向翁男表示「昨天做了二小時快累死了」、「從進去到回家二小時都沒停」、「現在乳頭還是很痛」，翁男則回以「有爽到嗎」，胡女則回「大家一起爽」等語，驚覺自己被戴綠帽，怒向2人求償80萬元。

庭審時，胡女向法官表示，會和翁姓小王認識是因為翁男在他所工作的快炒店擔任廚師一職，且翁男也知道她為有配偶之人，二人會有以上對話是出現在聚會當中，並非單獨相處。

胡女辯稱，翁男指出「你爽還是我？」她回以「你好強！」是指翁男的酒力很好，後續她再說「大家一起爽」，是因為當時2人都有拿到小費；至於她和翁男表示「乳頭很痛」等語，只是因為她打錯字，誤將「額頭」打成「乳頭」，強調2人並無逾越一般人之將往分際或有任何性行為。

胡女還反過來向法官控訴，她和丈夫結婚20餘年，丈夫嗜賭成性，屢屢在外積欠龐大債務，導致夫妻2人常被債權人追討債務，始終無塔提供子女正常生活環境，是丈夫先將雙方的感情消害殆盡，儘管她多次原諒丈夫的所作所為，但丈夫仍常對她發怒、施暴，讓她在精神上受到莫大傷害，請求駁回丈夫之請求。不過翁男經通知後未到庭，也未提出任何書狀聲明。

桃園地院審理後指出，審酌2人對話紀錄可知，胡女和翁男的對話應是在談論稍早發生性行為之事，勘認雙方確實曾發生過性行為，2人的行為已逾越社會一般通念所能容忍配偶與其他異性間交往關係，在「現在乳頭還是很痛」等語中，儘管胡女辯稱是誤將乳頭打成額頭，但翁男和胡女確認後，胡女再稱「真的有點痛」等語，認為雙方並無有關繕打錯誤之交談內容，不採信胡女的辯詞，判胡女須賠償丈夫30萬元。