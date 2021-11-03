新北男「公車上打手槍」掏鳥亂射：好刺激！她見褲管一片白濁崩潰

▲阿宏將精液射到前方女子的褲子上。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿宏」（化名）先前在新北泰山區某公車上，將自己的生殖器露出後，進行猥褻行為，之後還將精液射到一名女子的褲子上，而之後甚至還聲稱是覺的刺激，才會這麼做。誇張的行徑被發現後，讓女子氣得報警處理。對此，新北地院審理後，依法判阿宏4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏在該公車上基於公然猥褻之犯意，於1月某日上午7時許，故意站在一名女子後方，趁他人不注意將自身生殖器裸露出來後，又以手上下套弄方式進行自慰，之後又將精液射在前方女子左後方的褲管上，等到女子下車後，驚覺褲管上有不明液體，嚇得立即報警處理，而警方依照監視器畫面循線將阿宏查獲後，才讓阿宏的誇張行徑曝光。

阿宏被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又與該名女子的證述相符，又有現場監視器畫面截圖、女子褲管照片等8張足以佐證，因此其犯嫌應勘認定。對此，法官認為，阿宏不顧他人之感受，於不特定人得以共見共聞之公車上，公然為徒手自慰之猥褻行為，甚至還射精在女子褲管上，此舉已經有違社會善良風俗，所為殊非可取。

法官考量其自陳覺得刺激的犯罪動機、目的、手段、素行、高職畢業之智識程度、家庭經濟狀況勉強維持、現職為服務業、犯後坦承犯行等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑4個月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。