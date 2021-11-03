快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完成」

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第13輪疫苗提供AZ、BNT第一劑、第二劑，今起分流預約。上午10點BNT先行開放，符合資格人數143.8萬人，指揮中心公布最新統計，到下午1點為止，共有64.5萬人完成預約。

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▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）

指揮中心規劃，第13輪將提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，11/3開放預約，11/5開打。

莊人祥日前也說明，第13輪BNT疫苗預期提供143.9萬人，當中第一劑58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗預期提供98.7萬人，當中第一劑15.9萬，第二劑82.8萬人，總計符合資格242.6萬人。

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。

【補充說明】

11/3 10:00-11/4 12:00 第13期BNT預約狀況 (截至11/3 13:00)

符合預約資格：1,438,028人。

已完成預約人數：645,570人。