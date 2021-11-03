等了4個月　彰化喬友大火4死調查報告今下午2點公布

▲彰化消防員工作權益促進會陳情。（圖／消防員權益促進會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄城中城14日發生大火，造成46人死亡，火調報告火速出爐，彰化喬友大樓6月30日大火4人命喪火窟，其中還包含一名陳姓消防隊員殉職，至今進入第5個月，彰化縣消防促進會將於明日晚上舉辦「喬友追思會」，上午到縣府前遞邀請函，縣府也表示，火災行政調查報告將於下午2點對外公布。

彰化消促會陳情指出，高雄鹽埕城中城大火造成46人死亡，使社會重新聚焦於危老建物問題，今年6/30的彰化喬友大火，便是與城中城大火同樣的高樓危老建物火災，更是造成一名消防員不幸殉職，大火後殉職消防員家屬與本會提出本案三大訴求「要真相改革、設立殉職消防紀念碑、開放消防員組工會」三項訴求，也將於明(4)日晚間6點在彰化火車站舉辦「喬友追思會」。

上午殉職的陳姓消防員父親也到縣府前廣場，他痛陳，消防局已向消防員殉職家屬辦理2次說明會，林副縣長也親自率領相關局處向消防員殉職家屬辦理說明會，但得到的回覆都是「偵查不公開」甚至只是浪費時間，換來的只是痛心跟遺憾。

對此彰化縣消防局表示，喬友大樓火災事件後，早已啟動相關行政調查作業，相關火災原因鑑定報告、火災報告書、火災搶救報告書等資料依既有規定如期完成，報請函送各上級單位、司法單位。鑑於內政部曾函示相關調查人員應予保密，本府基於謹慎並尊重「災害事故調查委員會」函示內容，除配合上級機關調查、司法單位偵辦外，均採取保密方式辦理。

遲至內政部消防署110年10月29日發布新聞，「彰化縣政府部分，除製作火災原因調查鑑定書及火災報告外，仍應針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查」，至此才能釐清可公告之範圍，因此也將於下午２點公告火災相關行政調查報告。