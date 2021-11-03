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「湯姆貓與傑利鼠」特展12月來台！5大展區、橫跨80年影像一次看

▲▼擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

▲擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於年末來台舉行特展，預計12/30至明年2/28在松山文創園區5號倉庫展出，展覽規劃5大展區，包括多個立體裝置、趣味互動設施、遊戲和藝術場景，更匯集了橫跨80多年的湯姆貓與傑利鼠不同時期的影像作品，好拍又有深度內容，讓不少粉絲期待。

▲▼擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

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▲▼展覽規劃5大展區，包括多個立體裝置、趣味互動設施。（圖／主辦提供）

▲▼擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧」特展由福福好創意以及華納兄弟主題娛樂攜手合作，近來釋出主視覺圖，並釋出展覽資訊和售票票種，包括特展單人票$280、雙人票$500；而早鳥票也於今（11/3）起至12月29日開賣，單人早鳥票$250、雙人早鳥票$450。

▲▼擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

▲「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧」特展主視覺亮相。（圖／主辦提供）

湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 特展
展覽地點：松山文創園區 五號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
展覽日期：2021.12.30 – 2022.02.28
開放時間：週一至週日 10:00-18:00(最後進場時間17:30)

▲《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店在新北市中和環球登場。（圖／主辦提供）

另外，屬於7、8年級生的回憶，在日本創造破億人次觀看、播映近30年的《櫻桃小丸子》，如今在新北市中和環球開設《櫻桃小丸子的環遊世界趣》主題快閃店，現場還打造英國大笨鐘、法國巴黎鐵塔、澳洲雪梨歌劇院等8大世界知名景點打卡牆，帶粉絲一起圓夢，囊括超過30款全新周邊、千款商品等待收藏。

▲此次更引進日本限定小丸子周邊。（圖／主辦提供）

此次更引進日本限定小丸子周邊來了，其中「黏土人 櫻桃小丸子」共有「經典笑臉」、「閃亮臉」、「使壞臉」及「尷尬臉」4種表情零件讓粉絲替換賞玩，還有動畫片頭、片尾出現的隱藏版「兔子」與「貓咪」一起登場。

《櫻桃小丸子的環遊世界趣》期間限定店資訊
地點：Global Mall 環球新北中和（新北市中和區中山路三段122號2樓）
日期：2021年10月7日至110年11月15日
時間：週一至週日11：00-22：00

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