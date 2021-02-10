瘋電影／湯姆貓與傑利鼠　原來冤家可以化解天敵也一樣

文／賴賴

瘋言瘋語：

帶三年級的外甥女去觀影，完全沒有語言障礙的超喜歡，還有隔壁大概美國回來的受邀者，似乎有些美式俚語，總讓她破口大笑，但其實沒人笑，非常想去問她笑點在哪，整體感流暢好看，適合闔家觀賞的放假式歡樂電影，和在家中看得感受完全不同，劇本完整富教育內涵。

想像不到的劇情線發展，不僅一波三折，毀滅性的破壞視覺，大型動物的浮誇設計，透過動畫卡通，解決實物不可能完成的視覺享受，有新鮮感，而故事終究還是回到根本，電影中傳達了許多教育內涵，例如：整天吵架一事無成，真愛破除所有難題，不必一定要對傷害你的人復仇，懺悔自我過錯能將所有惡念轉為善，保護仇人有時候會有意想不到的幸運發生，不要與強者為敵，有志者事竟成，憑藉努力也可以衝破所有硬制度……真的很多。

非常好看，帶小孩去看肯定收穫良多，五顆星推薦寒假電影。

片 名：湯姆貓與傑利鼠

英文名稱：Tom and Jerry

類 型：動畫

上映日期：2021-02-10

片 長：100分鐘

導 演：提姆史多利(Tim Story)

演 員：克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz) 、 麥可潘納(Michael Peña) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 喬丹博爾傑(Jordan Bolger)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

湯姆貓與傑利鼠轉戰大城市，來到紐約展開新生活，並在一間豪華飯店遇上「超殺女」克蘿伊摩蕾茲扮演的飯店新員工。她即將協助舉辦世紀婚禮，而且必須在婚禮前驅逐傑利鼠，於是找到湯姆貓來幫助她，但是計畫當然不是這麼簡單，湯姆貓與傑利鼠這對冤家在飯店裡追追跑跑，展開新的爆笑追逐。



《湯姆貓與傑利鼠》由提姆史多利執導，克蘿伊摩蕾茲、科林約斯特、鄭肯、麥可潘納及羅布迪蘭尼參與演出，電影即將於2021年上映。

▲天敵相見，雞犬不寧。

▲主管和貓鼠協調。

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