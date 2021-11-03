臉書宣布移除臉部辨識系統　原因曝光！預計12月完成

記者黃翊婷／綜合報導

美國科技巨擘臉書（Facebook）上周正式將公司改名為「Meta」，接著又在2日宣布，將移除臉部辨識系統，範圍涵蓋全球，預計刪除超過10億名用戶的臉部辨識範本，最快將在12月完成。

▲臉書宣布移除臉部辨識系統功能。（圖／路透）

根據《路透社》報導，臉書人工智慧副總裁培桑提（Jerome Pesenti）在一篇部落格文章中透露，由於監管機關仍未制定出一套明確的規則，來管理臉部辨識系統的使用，加上社會大眾對於個人隱私的擔憂，最終決定限縮臉部辨識系統的使用。

臉書發言人表示，這波臉部辨識系統移除範圍涵蓋全球，預計將在12月完成。另外，Meta也指出，有超過三分之一的活躍用戶啟用這項功能，後續估計將刪除超過10億名用戶的臉部辨識範本。

不過，在臉部辨識系統移除後，原本為視障人士設計的自動替代文字（AAT）技術，仍會維持正常運作，但不會再自動辨識圖像中的任何人。

事實上，臉部辨識系統是否涉及侵犯隱私，相關爭議已經持續多年，美國聯邦貿易委員會（FTC）還曾為此裁罰臉書50億美元，並要求在使用臉部辨識系統前，必須獲得用戶的授權。後來臉書在2019年9月取消自動啟用臉部辨識，已經啟用的舊用戶也可以透過變更設定進行關閉，但關閉後還是可以用手動的方式標記照片。