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四叉貓連4天衝凱道「收疫苗黑函」　鄉民卻被變裝版陳玉珍驚呆了

▲▼四叉貓探班凱道收疫苗黑函　但更令人震驚的是陳玉珍變裝。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲四叉貓2日晚間PO出與陳玉珍的合照。（圖／翻攝自劉宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

為了力拚1218四項公投過關，國民黨發起「夜宿凱達格蘭大道49天」活動。網紅「四叉貓」（劉宇）2日再次前往朝聖，在臉書分享現場情況，除了秀出在現場拿到「新冠疫苗陰謀論」的黑函外，還與變裝後的國民黨立委陳玉珍合照，照片曝光後在臉書引發網友熱議。

夜宿凱道活動10月30日開始後，網紅「四叉貓」連續4天都前往現場，並在臉書分享現場的情況。他2日晚間PO出在凱道收到宣傳單，內容竟是有關新冠疫苗的黑函，標題直接點出「無疾病史，打完疫苗後19天就死，哪可能沒有安樂死成份」。

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▲▼四叉貓探班凱道收疫苗黑函　但更令人震驚的是陳玉珍變裝。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲「四叉貓」PO出在凱道收到宣傳單，內容寫到「無疾病史，打完疫苗後19天就死，哪可能沒有安樂死成份」。（圖／翻攝自劉宇臉書）

傳單內容還寫著，「多少人已打完疫苗，不到半年就死，政府官員與電視報紙永遠都說，與疫苗無關」、「絕對有安樂死成份，當然政府官員與各大醫院、藥廠財團絕不會承認」。不過網友看了紛紛質疑，「後半直接懶得轉繁體了」、「很像中國內容農場會出現的東西」、「簡體字也不翻譯，給消息也給太隨便了」。

除了陰謀論宣傳單外，他也分享了與立委陳玉珍的合照，照片中陳玉珍戴著眼罩、披著斗篷外，全身衣服都是粉紅色，加上手拿類似魔杖的道具，獨特的造型立刻引發熱議，有網友說「眼罩是不是戴反了，上下顛倒」、「阿珍呀，萬聖節已結束了」、「不說我以為是扮巫婆」、「這是……漢堡神偷嗎，我看不出來唉」。

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